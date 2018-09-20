Почему хоккеисты в 16 лет уезжают из России в Америку? Отвечает известный агент

Источник: Советский спорт

Андрей Свечников на наших глазах становится новой звездой НХЛ. Он играл в системе «Ак Барса», но уехал в Северную Америку в 16 лет — провел два сезона в юниорских лигах, стал вторым на драфте и теперь наверняка пробьется в основу «Каролины».

— Мог ли Свечников вырасти в такого игрока, если бы остался в Казани? Многие считают, что тут есть вина главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова, потому что он не ставит молодых в состав. И почему 16-летние ребята уезжают из России за океан?

— Не скажу, что здесь в чем-то виноват Билялетдинов, — отвечает на вопрос Гандлер. — Это ведь общая ситуация почти для всех клубов КХЛ. Вот только в этом году «Локомотив» выходит из общего ряда. Там играет значительное количество молодых хоккеистов благодаря президенту клуба Юрию Яковлеву и главному тренеру Дмитрию Квартальнову.

У Яковлева всегда было такое желание и цель. Но очень тяжело это внедрить в жизнь, потому что президент также требует от тренера побеждать. Многие сопротивляются этой идее, но Квартальнов в этом сезоне ее принял. И вот результат.

Это исключение из правил. А вообще в КХЛ тяжело расти молодым ребятам. Потому что все тренеры предпочитают опытных игроков. Проблемы возникают уже на этапе Молодежной хоккейной лиги. Перспективные хоккеисты приходят, но вынуждены сидеть и ждать, когда через год-два придет их время, пока старших не выпустят в клубы ВХЛ и КХЛ.

Это не соревновательный принцип. Это продолжается плановое хозяйство. И это ненормально.

Если у тебя есть талантливый игрок — значит, надо его развивать. Я не говорю, что остальных нужно выкидывать. Но нужно ставить на тех, кто более перспективный. Иначе мы попадаем в схему, которая и прижилась в России — молодые игроки не успевают максимально раскрыться. Так что тут проблема совсем не «Ак Барса», который не ставил на Свечникова. Билялетдинов тут абсолютно не при чем. Здесь система не работает.

— Но, может, тренеры команд понимают, что тот же Андрей Свечников все равно уедет в НХЛ в возрасте 18−19 лет? Зачем на него ставить, если потеряешь его через год-два, да еще компенсацию не получишь?

— Понимаете, должен быть план развития, — продолжает Гандлер. — Посмотрите, как происходит в России. Если молодой игрок перспективный, его берут на сборы с основой клуба КХЛ. Потом дают какие-то надежды, что он будет играть в КХЛ. Хотя это абсолютно невозможно, он еще не готов.

Тогда хоккеисту говорят: «Хорошо, ты будешь выступать в высшей лиге. Так лучше». А потом сообщают: «Тут у нас две важные игры, ты сейчас поедешь выступать в МХЛ. Потом надо быстренько сыграть в ВХЛ, а затем пойдешь на тренировку в КХЛ».

Если вы помните, такое происходило с Валерием Ничушкиным в 17 лет, когда он играл в трех командах, шесть дней в неделю, иногда — в четырех разных городах.

Однажды мне Валера сказал: «Я больше не могу играть в хоккей вообще. Очень устал. Нужно отдохнуть, голова уже не работает».

Знаете, как юноше нужен дом и семья для становления, так и игроку для профессионального роста нужна команда, которая может его воспитывать. Я понимаю, что иногда можно поехать в сборную, или чтобы тебя подняли в более высокий клуб. Но у тебя должен быть один тренер, одна программа. В нее должны быть внесены дни отдыха.