В финал по блату не попадают. Продолжится ли сказка «Вегаса»?

Источник: Спорт-Экспресс

В финал по блату не попадают

«Вегас» обязан пошуметь в предстоящем сезоне. Как минимум уверенно попасть в плей-офф в очень непростой во всех отношениях — от логистики до силового стиля — Западной конференции. Это, возможно, звучит очень оптимистично. Но прошлогодняя сказка еще слишком свежа в памяти. В этой связи к команде нельзя относиться со снисхождением и считать ее дебютное выступление чудом одного сезона.

В финал Кубка Стэнли по блату не попадают. Конечно, за лето что-то могло измениться в головах игроков, многие из которых впервые почувствовали себя людьми высшего сорта в НХЛ. Возможно, скажутся потери в составе, все-таки опыт ушедших Давида Перрона и Джеймса Нила играл важную роль. Для команды, где кроме основного вратаря Марка-Андре Флери никто не претендовал на звание топ-игрока, это серьезные изменения, способные нарушить баланс внутри коллектива. Никто также не знает, как руководство и хоккеисты «Золотых рыцарей» справятся с испытанием славой, когда слоган «отверженные всем миром доказывают свое право быть среди равных» перестанет работать.

Было бы, тем не менее, глупо что-то резко менять и заниматься поэтапным строительством претендента, как это делают остальные команды, поднимающиеся со дна. «Вегасу» по меркам НХЛ без году неделя, а клуб уже живет в духе рок-звезды по принципу «надо брать от жизни все здесь и сейчас». Генеральный менеджер Джордж Макфи, который имел перед началом прошлого сезона в голове трехлетний план, послал все к черту и ведет себя совсем как в те годы, когда пытался довести «Вашингтон» до Кубка Стэнли.

Тогда он был обречен на то, чтобы регулярно отдавать выборы на драфте и перспективную молодежь в погоне за сиюминутным усилением. Нынешнее межсезонье Макфи провел агрессивно, хотя в первую очередь пытался компенсировать потери. На бумаге у него все получилось симпатично. Среди свободных агентов он выловил Пола Штястны — самого ценного центрального нападающего на рынке, если не считать Джона Тавареса. Эта и без того солидная линия в команде стала еще крепче. Даже если имеет место переплата, ведь 6,5 миллиона долларов за сезон — это приличная сумма, то трехлетний срок оставляет место для маневра, если у Штястны что-то пойдет в команде не так.

С его приходом можно спокойно отправить финна Эрика Хаулу на фланг нападения и вводить в основной состав 19-летнего таланта Коди Гласса. Юниору для начала надо хорошо проявить себя в тренировочном лагере. Атакующая линия, где полностью сохранилось отличная первая тройка Маршессо — Карлссон — Смит, выглядит сбалансированной, злой и мастеровитой одновременно.

Долгое время ходили упорные слухи, что «Вегас» готов отдать полцарства за защитника «Оттавы» Эрика Карлссона. Компенсация, предложенная «Сан-Хосе», оказалась поинтереснее, поэтому «Золотые рыцари» остались без суперзвезды. В качестве утешительного приза Макфи приобрел капитана «Монреаля» Макса Пачиоретти — одного из самых забивных левых краев в лиге на протяжении последних лет. Отдал он за американского снайпера прилично: и перспективного юниора Ника Сузуки, и высокие выборы на драфте, и не прижившегося в команде словацкого форварда Томаша Татара, который пришел в «Вегас» в дедлайн из «Детройта».

Головная «допинговая» боль

Очевидно, что заниматься сбором активов, как многие любят делать в нынешней НХЛ, Макфи не собирается. Генеральный менеджер не поехал крышей и делает все по уму. Взять к примеру продление на год соглашения с ведущим центрфорвардом Вильямом Карлссоном. Докажи, что один удачный сезон не был случайностью, забей хотя бы 30−35 шайб, тогда уже и бери весь банк.

Есть у Макфи и головная боль. Ее можно было бы вылечить приобретением защитника Карлссона. Не сложилось. Речь идет об обороне. Игрок первой пары Нэйт Шмидт, который вышел в минувшем сезоне на заоблачный уровень, спалился на приеме запрещенного препарата. Хоккеист подавал апелляцию, мамой клялся, что не виноват, но получил от НХЛ по полной программе и пропустит 20 матчей на старте сезона. Ситуация на данный момент усугубляется тем, что до сих пор продолжаются контрактные споры с Ши Теодором. Одного из самых перспективных молодых защитников лиги не устраивают ни вариант с «мостиком» на пару лет, ни долгосрочное соглашение. Расхождения связаны с деньгами, хотя под потолком у «Вегаса» прямо сейчас почти 9,5 миллионов.

В системе клуба есть два 19-летних таланта — швед Эрик Браннстрем и канадец Ник Хаг, которые огромным потенциалом, но вероятность того, что они всерьез помогут уже сейчас, не велика. Имеющиеся в обойме защитники и в прошлом году не поражали воображение своими качествами, а держались на уровне во многом из-за того, что в обороне отрабатывали как каторжные все четыре тройки нападения.

Эффекта неожиданности, который помог команде в дебютном сезоне, сейчас не будет. Но ведь времени для того, чтобы найти противоядие к достаточно простой игровой модели «Вегаса», у соперников имелось достаточно. По большому счету, это удалось сделать только «Вашингтону». В данном аспекте возрастает роль мотивации. Год назад почти всем игрокам команды — и ветерану Флери, и новичку Алексу Таку, и не закрепившемуся в НХЛ Вадиму Шипачеву, и всем остальным надо было доказывать, что их зря не воспринимают всерьез.