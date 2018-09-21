В финал по блату не попадают. Продолжится ли сказка «Вегаса»?
«СЭ» продолжает рассказывать о главных фаворитах предстоящего сезона НХЛ. На очереди сенсационный финалист последнего Кубка Стэнли — «Вегас Голден Найтс».
«СЭ» продолжает рассказывать о главных фаворитах предстоящего сезона НХЛ. На очереди сенсационный финалист последнего Кубка Стэнли — «Вегас Голден Найтс».
«Вегас» обязан пошуметь в предстоящем сезоне. Как минимум уверенно попасть в
В финал Кубка Стэнли по блату не попадают. Конечно, за лето
Было бы, тем не менее, глупо
Тогда он был обречен на то, чтобы регулярно отдавать выборы на драфте и перспективную молодежь в погоне за сиюминутным усилением. Нынешнее межсезонье Макфи провел агрессивно, хотя в первую очередь пытался компенсировать потери. На бумаге у него все получилось симпатично. Среди свободных агентов он выловил Пола Штястны — самого ценного центрального нападающего на рынке, если не считать Джона Тавареса. Эта и без того солидная линия в команде стала еще крепче. Даже если имеет место переплата, ведь 6,5 миллиона долларов за сезон — это приличная сумма, то трехлетний срок оставляет место для маневра, если у Штястны
С его приходом можно спокойно отправить финна Эрика Хаулу на фланг нападения и вводить в основной состав 19-летнего таланта Коди Гласса. Юниору для начала надо хорошо проявить себя в тренировочном лагере. Атакующая линия, где полностью сохранилось отличная первая тройка Маршессо — Карлссон — Смит, выглядит сбалансированной, злой и мастеровитой одновременно.
Долгое время ходили упорные слухи, что «Вегас» готов отдать полцарства за защитника «Оттавы» Эрика Карлссона. Компенсация, предложенная «Сан-Хосе», оказалась поинтереснее, поэтому «Золотые рыцари» остались без суперзвезды. В качестве утешительного приза Макфи приобрел капитана «Монреаля» Макса Пачиоретти — одного из самых забивных левых краев в лиге на протяжении последних лет. Отдал он за американского снайпера прилично: и перспективного юниора Ника Сузуки, и высокие выборы на драфте, и не прижившегося в команде словацкого форварда Томаша Татара, который пришел в «Вегас» в дедлайн из «Детройта».
Очевидно, что заниматься сбором активов, как многие любят делать в нынешней НХЛ, Макфи не собирается. Генеральный менеджер не поехал крышей и делает все по уму. Взять к примеру продление на год соглашения с ведущим центрфорвардом Вильямом Карлссоном. Докажи, что один удачный сезон не был случайностью, забей хотя бы 30−35 шайб, тогда уже и бери весь банк.
Есть у Макфи и головная боль. Ее можно было бы вылечить приобретением защитника Карлссона. Не сложилось. Речь идет об обороне. Игрок первой пары Нэйт Шмидт, который вышел в минувшем сезоне на заоблачный уровень, спалился на приеме запрещенного препарата. Хоккеист подавал апелляцию, мамой клялся, что не виноват, но получил от НХЛ по полной программе и пропустит 20 матчей на старте сезона. Ситуация на данный момент усугубляется тем, что до сих пор продолжаются контрактные споры с Ши Теодором. Одного из самых перспективных молодых защитников лиги не устраивают ни вариант с «мостиком» на пару лет, ни долгосрочное соглашение. Расхождения связаны с деньгами, хотя под потолком у «Вегаса» прямо сейчас почти 9,5 миллионов.
В системе клуба есть два 19-летних таланта — швед Эрик Браннстрем и канадец Ник Хаг, которые огромным потенциалом, но вероятность того, что они всерьез помогут уже сейчас, не велика. Имеющиеся в обойме защитники и в прошлом году не поражали воображение своими качествами, а держались на уровне во многом
Эффекта неожиданности, который помог команде в дебютном сезоне, сейчас не будет. Но ведь времени для того, чтобы найти противоядие к достаточно простой игровой модели «Вегаса», у соперников имелось достаточно. По большому счету, это удалось сделать только «Вашингтону». В данном аспекте возрастает роль мотивации. Год назад почти всем игрокам команды — и ветерану Флери, и новичку Алексу Таку, и не закрепившемуся в НХЛ Вадиму Шипачеву, и всем остальным надо было доказывать, что их зря не воспринимают всерьез.
О том, насколько важна это составляющая в НХЛ, где часто игровые козыри двух команды примерно равны, может рассказать и Александр Овечкин, который в зрелом возрасте внезапно завелся как зеленый мальчишка. Главный тренер Жерар Галлан — мужик правильный, умеющий правильно расставить акценты внутри коллектива и найти нужные слова для всех. Замахнуться снова на Кубок — это все же маловероятно, но стать реальной силой на «Западе» «Вегасу» вполне по силам.