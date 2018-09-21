Два очка Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в предсезонном матче НХЛ

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Монреаля». Овечкин забросил шайбу на 26-й минуте, реализовав большинство, ассистировал ему другой россиянин Евгений Кузнецов. Также капитан «Вашингтона» отдал голевую передачу на Коннора Хоббса (34).

Овечкин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, но дебютировал за новую команду в 2005 году, сразу оформив дубль в матче с «Коламбусом». Всего на счету Овечкина 1003 игры и 1222 (607 заброшенных шайб + 515 результативных передач) очка в составе «Кэпиталз». Выступая за «Вашингтон», он семь раз завоевывал «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру Овечкин также трижды получал «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов.