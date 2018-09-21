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09:24 (мск), источник: ТАСС

Два очка Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 21 сентября. Гол и результативная передача капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина не помогли его команде обыграть «Монреаль» в предсезонном матче. Встреча проходила в Квебеке.

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Источник: AP 2018

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Монреаля». Овечкин забросил шайбу на 26-й минуте, реализовав большинство, ассистировал ему другой россиянин Евгений Кузнецов. Также капитан «Вашингтона» отдал голевую передачу на Коннора Хоббса (34).

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В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский защитник Ринат Валиев (51). Также голами отметились Брендан Галлахер (4), Майкл Чапут (6), Якоб Де ла Роз (20) и Арттури Лехконен (23).

Овечкин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, но дебютировал за новую команду в 2005 году, сразу оформив дубль в матче с «Коламбусом». Всего на счету Овечкина 1003 игры и 1222 (607 заброшенных шайб + 515 результативных передач) очка в составе «Кэпиталз». Выступая за «Вашингтон», он семь раз завоевывал «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру Овечкин также трижды получал «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов.

Новый сезон «Вашингтон» начнет домашним матчем против «Питтсбурга», который состоится 5 октября.

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