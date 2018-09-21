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09:32 (мск), источник: ТАСС

Шайба Свечникова принесла победу «Детройту» в выставочном матче НХЛ против «Чикаго»

ТАСС, 21 сентября. Заброшенная шайба российского нападающего Евгения Свечникова стала победной для клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» в предсезонном матче против «Чикаго». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Уингз».

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Источник: AP 2018

Свечников отличился на 55-й минуте матча — его шайба стала третьей по счету, принеся победу команде. У победителей также голами отметились Томас Ванек (14), Андреас Атанасиу (31) и Густав Нюквист (60). В составе проигравших шайбы забрасывали Патрик Кейн (24) и Маккензи Энтвистл (26).

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Россиянин в 2015 году был выбран «Детройтом» на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в первом раунде под общим 19-м номером. Однако за команду он провел всего 16 игр за четыре сезона и набрал 5 (3 шайбы + 2 передачи) очков, чаще выступая в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В июне 2017 года Свечников стал первым за 13 лет российским чемпионом АХЛ в составе клуба «Гранд-Рэпидс Гриффинс». Младший брат Свечникова — Андрей Свечников — также играет в Северной Америке и является игроком «Каролины».

Следующую встречу в рамках предсезонной подготовки «Детройт» проведет 23 сентября против «Бостона». «Филадельфия» 22 сентября сыграет с «Оттавой». Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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