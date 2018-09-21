Шайба Свечникова принесла победу «Детройту» в выставочном матче НХЛ против «Чикаго»

Свечников отличился на 55-й минуте матча — его шайба стала третьей по счету, принеся победу команде. У победителей также голами отметились Томас Ванек (14), Андреас Атанасиу (31) и Густав Нюквист (60). В составе проигравших шайбы забрасывали Патрик Кейн (24) и Маккензи Энтвистл (26).

Россиянин в 2015 году был выбран «Детройтом» на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в первом раунде под общим 19-м номером. Однако за команду он провел всего 16 игр за четыре сезона и набрал 5 (3 шайбы + 2 передачи) очков, чаще выступая в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В июне 2017 года Свечников стал первым за 13 лет российским чемпионом АХЛ в составе клуба «Гранд-Рэпидс Гриффинс». Младший брат Свечникова — Андрей Свечников — также играет в Северной Америке и является игроком «Каролины».