Дебютная шайба Ковальчука не помогла «Лос-Анджелесу» уйти от поражения от «Вегаса»

У победителей шайбы забросили Уильям Карлссон (6), Дэниэл Карр (16), Рейли Смит (46), Джонатан Маршессо (24, 27), Николя Хаг (35) и Киган Колсар (60). В составе хозяев, помимо Ковальчука, отличился Джефф Картер (26).
В следующем матче в рамках предсезонной подготовки «Лос-Анджелес» на своем льду примет «Ванкувер» 25 сентября. «Вегас» 23 сентября сыграет в гостях с «Сан-Хосе».
В июне 35-летний Ковальчук подписал контракт с «Лос- Анджелесом» на три года. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за санкт-петербургский СКА.
Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за «Атланту» (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001−2010) и «Нью-Джерси» (2010−2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал «Морис Ришар Трофи», став лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре).