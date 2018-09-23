Портцлайн: Панарин не передумает уйти из «Коламбуса», он хочет в «Рейнджерс»

Источник: AP 2018

«Я слышал, что Панарин хочет в «Рейнджерс». Они не собираются отдавать за него что-то серьёзное, потому что сейчас им Панарин не нужен. Он будет нужен в следующем году, а тогда его можно будет получить бесплатно.

Ни Панарин, ни его агент никак не намекали, что желание уйти хоть как-то связано с хоккеем. Его счастье не зависит от того, насколько хороша команда. Раз он хочет в «Рейнджерс» или «Айлендерс», ему важнее расположение города, его комфортность. Спад «Рейнджерс» продлится ещё пару лет, но, думаю, они наберут ход быстрее, чем многие считают. С «Айлендерс» немного по-другому.