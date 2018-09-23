Портцлайн: Панарин не передумает уйти из «Коламбуса», он хочет в «Рейнджерс»
Журналист The Athletic Аарон Портцлайн заявил, что российский форвард Артемий Панарин хочет продолжить карьеру в «Нью-Йорк Рейнджерс».
Журналист The Athletic Аарон Портцлайн заявил, что российский форвард Артемий Панарин хочет продолжить карьеру в «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Я слышал, что Панарин хочет в «Рейнджерс». Они не собираются отдавать за него
Ни Панарин, ни его агент никак не намекали, что желание уйти хоть
Никто не говорит, что ему здесь не нравится, потому что он не верит в победу команды. Какой бы сезон ни провёл «Коламбус», вряд ли это заставит его передумать. Сам город останется прежним. Может появиться больше болельщиков, но, к сожалению, мнение Панарина о городе вряд ли изменится", — сказал Портцлайн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.