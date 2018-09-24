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01:41 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» проиграл «Сент-Луису» в предсезонном матче НХЛ, Бобровский пропустил пять шайб

ТАСС, 24 сентября. «Коламбус» проиграл «Сент-Луису» со счетом 1:5 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

В составе проигравших отличился Кэм Аткинсон (8-я минута). У победителей одну из шайб забросил российский форвард Иван Барбашев (40), также голы на счету Криса Батлера (12), Сэмми Блейса (21, 27) и Дмитрия Яшкина (42).

Барбашев провел на льду 20 минут 26 секунд, сделал 3 броска, 2 хита и 1 блок. В составе «Коламбуса» выступали российский голкипер Сергей Бобровский (22 отраженных броска из 27) и форвард Артемий Панарин (17 минут 48 секунд, 2 броска).

В другом матче дня «Питтсбург» дома уступил «Детройту» со счетом 2:3. В составе хозяев нападающий Евгений Малкин провел на льду 18 минут 42 секунды и сделал 4 броска. У гостей играл форвард Евгений Свечников (12 минут 31 секунда, 1 бросок, 3 хита).

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