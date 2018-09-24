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10:39 (мск), источник: Sport24

Клуб Овечкина подписал еще одного русского. Он потерял мать, вернулся на лед, получил респект от Ови

Мама бы гордилась Александром Алексеевым.

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Источник: Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» подписал контракт с еще одним русским хоккеистом. Им стал 18-летний защитник Александр Алексеев, которого клуб из столицы США выбрал под 31-м номером на драфте-2018. О знаковом событии в карьере Алексеев сообщил в инстаграме:

«Я горжусь тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с замечательным клубом “Вашингтон Кэпиталз”, горд стать его частью. Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне добраться до этого момента — моих друзей, товарищей по команде, тренеров, агента и особенно мою семью».

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Алексеев подписал с действующим обладателем Кубка Стэнли трехлетний контракт новичка. Вашингтон подписал трехлетний контракт новичка с защитником Александром Алексеевым, о чем сообщил сам игрок в инстаграме. В прошлом сезоне Александр выступал в WHL за «Ред Дир», набрал 37 (7+30) очков в 45 матчах при показателе полезности «-3». Sport24 рассказывает о хоккеисте, который сделал еще один шаг к лучшей лиге мира.

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Январь 2018 года 18-летний Саша Алексеев не забудет никогда. Шел его второй сезон в составе «Ред Дир» — юниорской команды Западной хоккейной лиги Канады. Шел очень успешно. В скаутских рейтингах Алексеев всегда находился в числе 30 лучших игроков, а значит мог рассчитывать на первый раунд драфта.

Но 23 января Саша в спешном порядке покинул расположение команды на неопределенный срок и отправился в Россию. У молодого талантливого хоккеиста умерла мама. Дома он пробыл три недели. А затем нашел в себе силы и вернулся в хоккей. Ради нее.

Следом еще одна напасть — в начале марта россиянин повредил руку и выбыл из строя на шесть недель, пропустив старт плей-офф. После пережитого горя такие мелочи сломать его не могли. Саша снова вернулся на лед.

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Алексеев — сильнейший защитник 1999 года рождения в России. По своему потенциалу он немного уступает старшим товарищам Проворову и Сергачеву, но в перспективе способен заиграть в одной из двух первых пар клуба НХЛ. В 18 лет он выделяется мощнейшими габаритами. Рост Александра — 191 см, вес — 89 кг. При этом, защитник он довольно скоростной. У Саши отличное катание, мягкие руки, хорошие контроль шайбы и видение площадки. Из минусов — проблемы при игре «один в один», не мешало бы прибавить и в жесткости.

Родился Алексеев в Санкт-Петербурге, где и начал карьеру хоккеиста. Попал в систему СКА, до 16 лет выступал за «Серебряных львов», успев сыграть 20 матчей в МХЛ. В сезоне 2016/17 Александр перебрался в Канаду и попал в клуб «Ред Дир». Парень на удивление быстро освоился на маленьких площадках, а через год бодро провел предсезонку и неплохо сыграл за юниорскую сборную России на Мемориале Глинки. Старт клубного сезона смазала травма, из-за которой он пропустил месяц.

В «Ред Дир» Алексеев играл в среднем по 30 минут за матч, считаясь лучшим защитником команды. Некоторые эксперты даже считали его лучшим игроком обороны всей Западной хоккейной лиги (WHL). На драфте такие оценки почти подтвердились — из защитников WHL выше был выбран только канадец Тай Смит (под 17-м номером). Но Александр тоже ушел в первом раунде, пусть 31-м, зато попал в «Вашингтон Кэпиталз».

Я, конечно, выдохнул, когда мое имя произнесли. Все-таки рассчитывал быть выбранным в первом раунде. Можно сказать, что у меня с плеч свалился большой груз. Я очень и очень счастлив. Здорово, что меня выбрала команда, в которой так много россиян. Когда я рос, то смотрел за Орловым, Кузнецовым и, конечно, Овечкиным.
Александр Алексеев
Защитник «Вашингтон Кэпиталз»

Капитан «Вашингтона» следил за драфтом и порадовался, что в его команде в скором времени может появиться еще один русский.

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— Овечкин сказал мне: «Ждем не дождемся! Нам нужен такой большой и высокий защитник, как ты, чтобы всех устрашать», — передал Алексеев слова обладателя Кубка Стэнли.

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Вряд ли в ближайшие два года 18-летний защитник сможет закрепиться в составе «Кэпиталз». Ближайший сезон он еще может провести в юниорской лиге, а дальше попробует пробиться в основу команды НХЛ через фарм-клуб. Главная проблема юного защитника — травмы, травмы, травмы. Чтобы быть готовым играть по 80 матчей в лучшей лиге мира, нужна суперподготовка.

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Ну, а прямо сейчас у Алексеева есть повод для празднования — он подписал контракт с клубом-чемпионом.

Мама бы мной гордилась. Уверен, что сейчас она смотрит на меня с небес и радуется. Поэтому и я очень рад.
Александр Алексеев
Защитник «Вашингтон Кэпиталз»
Вашингтон Кэпиталз
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