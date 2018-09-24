Клуб Овечкина подписал еще одного русского. Он потерял мать, вернулся на лед, получил респект от Ови
Мама бы гордилась Александром Алексеевым.
Мама бы гордилась Александром Алексеевым.
«Вашингтон Кэпиталз» подписал контракт с еще одним русским хоккеистом. Им стал 18-летний защитник Александр Алексеев, которого клуб из столицы США выбрал под 31-м номером на драфте-2018. О знаковом событии в карьере Алексеев сообщил в инстаграме:
«Я горжусь тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с замечательным клубом “Вашингтон Кэпиталз”, горд стать его частью. Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне добраться до этого момента — моих друзей, товарищей по команде, тренеров, агента и особенно мою семью».
Алексеев подписал с действующим обладателем Кубка Стэнли трехлетний контракт новичка. Вашингтон подписал трехлетний контракт новичка с защитником Александром Алексеевым, о чем сообщил сам игрок в инстаграме. В прошлом сезоне Александр выступал в WHL за «Ред Дир», набрал 37 (7+30) очков в 45 матчах при показателе полезности «-3». Sport24 рассказывает о хоккеисте, который сделал еще один шаг к лучшей лиге мира.
Январь 2018 года 18-летний Саша Алексеев не забудет никогда. Шел его второй сезон в составе «Ред Дир» — юниорской команды Западной хоккейной лиги Канады. Шел очень успешно. В скаутских рейтингах Алексеев всегда находился в числе 30 лучших игроков, а значит мог рассчитывать на первый раунд драфта.
Но 23 января Саша в спешном порядке покинул расположение команды на неопределенный срок и отправился в Россию. У молодого талантливого хоккеиста умерла мама. Дома он пробыл три недели. А затем нашел в себе силы и вернулся в хоккей. Ради нее.
Следом еще одна напасть — в начале марта россиянин повредил руку и выбыл из строя на шесть недель, пропустив старт
Алексеев — сильнейший защитник 1999 года рождения в России. По своему потенциалу он немного уступает старшим товарищам Проворову и Сергачеву, но в перспективе способен заиграть в одной из двух первых пар клуба НХЛ. В 18 лет он выделяется мощнейшими габаритами. Рост Александра — 191 см, вес — 89 кг. При этом, защитник он довольно скоростной. У Саши отличное катание, мягкие руки, хорошие контроль шайбы и видение площадки. Из минусов — проблемы при игре «один в один», не мешало бы прибавить и в жесткости.
Родился Алексеев в
В «Ред Дир» Алексеев играл в среднем по 30 минут за матч, считаясь лучшим защитником команды. Некоторые эксперты даже считали его лучшим игроком обороны всей Западной хоккейной лиги (WHL). На драфте такие оценки почти подтвердились — из защитников WHL выше был выбран только канадец Тай Смит (под 17-м номером). Но Александр тоже ушел в первом раунде, пусть 31-м, зато попал в «Вашингтон Кэпиталз».
Я, конечно, выдохнул, когда мое имя произнесли.
Все-такирассчитывал быть выбранным в первом раунде. Можно сказать, что у меня с плеч свалился большой груз. Я очень и очень счастлив. Здорово, что меня выбрала команда, в которой так много россиян. Когда я рос, то смотрел за Орловым, Кузнецовым и, конечно, Овечкиным.
Капитан «Вашингтона» следил за драфтом и порадовался, что в его команде в скором времени может появиться еще один русский.
— Овечкин сказал мне: «Ждем не дождемся! Нам нужен такой большой и высокий защитник, как ты, чтобы всех устрашать», — передал Алексеев слова обладателя Кубка Стэнли.
Вряд ли в ближайшие два года 18-летний защитник сможет закрепиться в составе «Кэпиталз». Ближайший сезон он еще может провести в юниорской лиге, а дальше попробует пробиться в основу команды НХЛ через
Ну, а прямо сейчас у Алексеева есть повод для празднования — он подписал контракт с
Мама бы мной гордилась. Уверен, что сейчас она смотрит на меня с небес и радуется. Поэтому и я очень рад.