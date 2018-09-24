Кучеров — о контракте: Разве теперь я буду чаще получать шайбу на пустые ворота?

Источник: AP 2018

В межсезонье 25-летний хоккеист заключил с «молниями» восьмилетнее соглашение на $76 млн.

«Значит ли что-то для меня, что однажды я стану самым высокооплачиваемым хоккеистом «Тампы»? Никто не будет об этом думать в конце дня. Мы выходим на лёд, чтобы играть в один и тот же хоккей. И какая разница, кто получает больше, а кто — меньше?