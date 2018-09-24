Кучеров — о контракте: Разве теперь я буду чаще получать шайбу на пустые ворота?
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, как относится к подписанию нового контракта.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, как относится к подписанию нового контракта.
В межсезонье 25-летний хоккеист заключил с «молниями» восьмилетнее соглашение на $76 млн.
«Значит ли
Если у меня больше контракт, то я теперь стану чаще получать шайбу на пустые ворота? Нет, всё останется тем же самым. И я об этом даже не думаю. Никакого давления нет. Я просто стараюсь обращаться умно с деньгами и особо о них не размышляю", — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.