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14:26 (мск), источник: Sport24

«Какая разница, кто получает больше?» Один из самых дорогих русских хоккеистов говорит о деньгах

Никита Кучеров — о своем новом контракте.

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Источник: AP 2018

Этим летом российский нападающий Никита Кучеров подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг». Соглашение рассчитано на восемь лет, за которые форвард получит 76 миллионов долларов — в среднем по 9,5 миллионов в год. Такой контракт сделал Кучерова одним из трех самых высокооплачиваемых русских хоккеистов в сильнейшей лиге мира. Аналогичные деньги зарабатывают только наши суперзвезды — Александр Овечкин и Евгений Малкин.

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Реакция на сумму нового договора Кучерова в Северной Америке оказалась неоднозначной. Кто-то поздравлял «Тампу» с крутой сделкой, другие, наоборот, называли подписание россиянина на таких условиях серьезной ошибкой клуба. Выглядело это достаточно странно, с учетом того, что в каждом следующем сезоне в составе «Лайтнинг» Никита набирает больше очков, чем в предыдущем, а в прошлом чемпионате впервые выбил 100 баллов — тех денег, которые Кучеров получит от клуба, он точно заслуживает.

В недавнем интервью официальному сайту НХЛ русский форвард поделился своим отношением к новому контракту:

«Значит ли что-то для меня, что однажды я стану самым высокооплачиваемым хоккеистом «Тампы»? Никто не будет об этом думать в конце дня. Мы выходим на лёд, чтобы играть в один и тот же хоккей. И какая разница, кто получает больше, а кто — меньше?

Если у меня больше контракт, то я теперь стану чаще получать шайбу на пустые ворота? Нет, всё останется тем же самым. И я об этом даже не думаю. Никакого давления нет. Я просто стараюсь обращаться умно с деньгами и особо о них не размышляю.

Рассказал Кучеров и о том, что для него значат деньги:

__"Я наслаждаюсь жизнью в Тампе. Здесь мой дом, и я хочу прожить тут долгое время. Да, это страховка. На самом деле, я не думаю постоянно о деньгах. И не особо их трачу.

Я стараюсь обращаться с деньгами умно. Кладу их в банк, делаю некоторые инвестиции. Деньги для меня — в первую очередь, это забота о моей семье.

Я обеспечиваю хорошую жизнь не только себе, но и своим детям и внукам. Хватает примеров, что происходит с баскетболистами и американскими футболистами, которые имели отличные контракты, но в итоге все потерял.

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Стоит добавить, что новый контракт Кучерова начнет действовать с сезона 2019/2020. Ну, а в этом чемпионате Никита заработает меньше 5 миллионов долларов — до самых дорогих игроков НХЛ ему с такими деньгами далеко.

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