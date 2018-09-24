«Какая разница, кто получает больше?» Один из самых дорогих русских хоккеистов говорит о деньгах
Никита Кучеров — о своем новом контракте.
Никита Кучеров — о своем новом контракте.
Этим летом российский нападающий Никита Кучеров подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг». Соглашение рассчитано на восемь лет, за которые форвард получит 76 миллионов долларов — в среднем по 9,5 миллионов в год. Такой контракт сделал Кучерова одним из трех самых высокооплачиваемых русских хоккеистов в сильнейшей лиге мира. Аналогичные деньги зарабатывают только наши суперзвезды — Александр Овечкин и Евгений Малкин.
Реакция на сумму нового договора Кучерова в Северной Америке оказалась неоднозначной.
В недавнем интервью официальному сайту НХЛ русский форвард поделился своим отношением к новому контракту:
«Значит ли
Если у меня больше контракт, то я теперь стану чаще получать шайбу на пустые ворота? Нет, всё останется тем же самым. И я об этом даже не думаю. Никакого давления нет. Я просто стараюсь обращаться умно с деньгами и особо о них не размышляю.
Рассказал Кучеров и о том, что для него значат деньги:
__"Я наслаждаюсь жизнью в Тампе. Здесь мой дом, и я хочу прожить тут долгое время. Да, это страховка. На самом деле, я не думаю постоянно о деньгах. И не особо их трачу.
Я стараюсь обращаться с деньгами умно. Кладу их в банк, делаю некоторые инвестиции. Деньги для меня — в первую очередь, это забота о моей семье.
Я обеспечиваю хорошую жизнь не только себе, но и своим детям и внукам. Хватает примеров, что происходит с баскетболистами и американскими футболистами, которые имели отличные контракты, но в итоге все потерял.
Стоит добавить, что новый контракт Кучерова начнет действовать с сезона 2019/2020. Ну, а в этом чемпионате Никита заработает меньше 5 миллионов долларов — до самых дорогих игроков НХЛ ему с такими деньгами далеко.