НХЛ. «Нью-Джерси» отправил Егор Шаранговича в фарм-клуб «Бингемтон Девилс», выступающий в АХЛ

Шарангович, который в этом году был задрафтован «Нью-Джерси» в 5-м раунде и подписал с командой контракт новичка, в рамках основного кэмпа «дьяволов» так и не провел ни одного матча. Тренировочный лагерь «Бингемтона» откроется 25 сентября, сообщает пресс-служба «дьяволов».