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17:58 (мск), источник: Прессбол

НХЛ. «Нью-Джерси» отправил Егор Шаранговича в фарм-клуб «Бингемтон Девилс», выступающий в АХЛ

Белорусский форвард Егор Шарангович попал под «сокращение» в тренировочном лагере «Нью-Джерси». Наш соотечественник отправлен в фарм-клуб «Бингемтон Девилс», который выступает в АХЛ.

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Шарангович, который в этом году был задрафтован «Нью-Джерси» в 5-м раунде и подписал с командой контракт новичка, в рамках основного кэмпа «дьяволов» так и не провел ни одного матча. Тренировочный лагерь «Бингемтона» откроется 25 сентября, сообщает пресс-служба «дьяволов».

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