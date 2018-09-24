НХЛ. «Нью-Джерси» отправил Егор Шаранговича в фарм-клуб «Бингемтон Девилс», выступающий в АХЛ
Белорусский форвард Егор Шарангович попал под «сокращение» в тренировочном лагере «Нью-Джерси». Наш соотечественник отправлен в
Белорусский форвард Егор Шарангович попал под «сокращение» в тренировочном лагере «Нью-Джерси». Наш соотечественник отправлен в
Шарангович, который в этом году был задрафтован «Нью-Джерси» в 5-м раунде и подписал с командой контракт новичка, в рамках основного кэмпа «дьяволов» так и не провел ни одного матча. Тренировочный лагерь «Бингемтона» откроется 25 сентября, сообщает