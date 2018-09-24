«Сент-Луис» отправил Клима Костина в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» отправил российского нападающего Клима Костина в
Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» отправил российского нападающего Клима Костина в
Также в АХЛ были отправлены нападающие Нолан Стивен, Джордан Нолан и Адам Мусил, а также защитники Крис Батлер и Митч Рейнке.
19-летний Костин в прошлом сезоне набрал 28 (6+22) очков в 67 матчах за «Сан-Антонио» в Американской хоккейной лиге.
«Сент-Луис» выбрал Костина в первом раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 31-м номером.