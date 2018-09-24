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18:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» отправил Клима Костина в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» отправил российского нападающего Клима Костина в фарм-клуб в АХЛ, информирует официальный сайт команды.

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Источник: AP 2018

Также в АХЛ были отправлены нападающие Нолан Стивен, Джордан Нолан и Адам Мусил, а также защитники Крис Батлер и Митч Рейнке.

19-летний Костин в прошлом сезоне набрал 28 (6+22) очков в 67 матчах за «Сан-Антонио» в Американской хоккейной лиге.

«Сент-Луис» выбрал Костина в первом раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 31-м номером.

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