«Вашингтон» показал третий комплект формы, выполненный в стиле ретро
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» продемонстрировал третий комплект игровой формы на грядущий сезон.
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» продемонстрировал третий комплект игровой формы на грядущий сезон.
В данном комплектве команда проведёт 12 матчей регулярного чемпионата.
Форма выполнена в трёх цветах — красный, синий и белый. В центральной части оформлен логотип клуба и шесть звёзд. Комплект выполнен в
Напомним, «Вашингтон» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. На пути к трофею игроки, руководимые Барри Тротцем, одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4−2), «Питтсбург Пингвинз» (4−2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4−3) и «Вегас Голден Найтс» (4−1).