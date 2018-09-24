«Вашингтон» показал третий комплект формы, выполненный в стиле ретро

В данном комплектве команда проведёт 12 матчей регулярного чемпионата.



Форма выполнена в трёх цветах — красный, синий и белый. В центральной части оформлен логотип клуба и шесть звёзд. Комплект выполнен в ретро-стиле, в похожей форме клуб выступал до 1995 года.