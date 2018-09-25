Что надо сделать «Вашингтону», чтобы снова выиграть Кубок Стэнли?

Источник: Спорт-Экспресс

До начала сезона еще полторы недели, тренировочные лагеря в самом разгаре, но уже прекрасно известно, кто начнет сезон в «Вашингтоне», а кто — в «Херши». Если брать основу, то изменений всего два: перешедший из «Ванкувера» Дауд вместо отправившегося в «Кэнакс» Бигла, и это, конечно, не равноценный обмен, хоть и не обмен вовсе; и Копли вместо Грубауэра. Самсонову обязательно дадут сыграть уже в этом сезоне, он определенно номер два во внутренней табели о рангах вратарей «Кэпс», но Илье сейчас очень важно проводить на льду как можно больше времени. А не сидеть за спиной Холтби. За ней, за широкой, и Копли замечательно лавку может погреть.

Барбер с Бойдом наконец-то пробьются в состав, хотя это не те люди, от которых стоит ждать прорыва, а так — ровно тот же самый чемпионский коллектив. Но в этом, скорее, стоит усматривать проблему. Каждого чемпиона в эпоху всепоглощающего видеоанализа разбирают на атомы. И для того, чтобы копировать детали, принесшие титул, и для того, чтобы успешно противостоять обладателю кубка. Системно, по персоналиям — все это будет разложено по полочкам в каждом первом клубе НХЛ. И не потому, что «Вашингтон» настолько крут, хоть и на самом деле крут, а потому что к любой истории успеха за океаном относятся крайне внимательно. И если можно ее изучить, если можно извлечь уроки — это будет сделано.

Каждый новый чемпион порождает тренды. Взять последние годы — успех «Бостона» разогрел рынок для крупногабаритных вингеров и сделал модными нейтральные схемы. «Лос-Анджелес» внес в моду коррективы: агрессивный хоккей с самым минимумом выдумки и в буквальном смысле давлением на ворота взял за пример целый ряд команд. За «Чикаго» никто не пытался угнаться — это бесполезно, но зато в лиге перестали оценивать игроков исключительно по потенциальному количеству забитых голов и умении вести силовую борьбу, исходя из чего и формировали составы под определенные задачи. Упор на техническую оснащенность и скорость вышел на первый план, а габариты уже не так и важны, и это всего-то за несколько лет.

А сколько команд стало копировать «Питтсбург»! Очень активно играющие без шайбы нападающие, смело выдвигающиеся вперед даже при половинчатых подборах и раз за разом становящиеся адресатами вроде бы безадресных выбросов — порядка трети тренеров начали подражать в этом «Пингвинам» еще в позапрошлом сезоне. Вот и Жерар Галлан со своим безостановочно носящимся «Вегасом» пошел в ту же сторону, но еще и развил идеи Майка Салливана, повысив уровень агрессии и объем движения, и — эту историю вы прекрасно знаете.

Да, повторять за «Вашингтоном» будет сложнее. Для этого нужны классические европейские центры-диспетчеры. Для этого нужны игроки, способные переориентироваться на улучшение ситуаций бросков ради бросков. «Кэпс» уели всех за счет поперечных обостряющих передач. И нестандартных действий, для которых нацеленность на пас оставляет чуть больше пространства. Изменившийся Овечкин, прибавивший Кузнецов, как нельзя кстати пришедшийся Кемпни и прочие персональные дела — это все за скобками.

Технология побед, основанная на умениях имеющихся в распоряжении хоккеистов — в данном случае наиболее важна и показательна. Реализация бросков в створ после поперечных передач со сменой фланга составляет на уровне НХЛ порядка 30 процентов (обычного броска — 8,5%, после передачи в рамках одного фланга — чуть выше 10%). Такой же реализацией могут похвастать разве что выходы «один в ноль». И, к слову, почти четверть всех шайб в лиге (22 процента) забиваются именно после этих самых поперечных передач. Гораздо больше, чем после, например, подправлений (8 процентов). «Столичные» просто избрали самый эффективный путь — побеждает ведь тот, кто больше забивает.

Барри Тротц на пару с Тоддом Рирденом, причем идеологом был именно Тодд, удивительным образом пришли к тому, чтобы совмещать эффектность с эффективностью. Конечно, для этого нужен условный Кузнецов, чтобы было на кого равняться. Чтобы насмотревшийся на него Бураковски, раньше раздражавший всех тем, что не видит ничего, кроме ворот, выдавал подкидочки на ход. Конечно, для этого нужен хороший плацдарм, позволяющий на фоне экспериментов получать результат. Такой — спецбригады и отдельные личности в весьма солидном составе, способные решать исходы матчей — у «Вашингтона» был. Конечно, для этого нужна определенная смелость. Но тут уже Тротцу ничего не оставалось. Он пробовал по-другому — и бился лбом о стену. Пора было меняться. Все случилось как нельзя вовремя. И здорово совпало. Самая мало бросающая команда НХЛ выиграла Кубок Стэнли. Команда, ориентированная на качество бросков.

Это будет новым трендом, но не сразу. Потому что сложно повторить. И тут «Вашингтону» повезло. Но все равно — этой команде нужно меняться, если она хочет выиграть дважды подряд. Что невероятно тяжело из-за того, что все вокруг тебя изучают. Из-за выхолощенности от ста с лишним матчей за сезон, растягивающийся до середины июня. Из-за празднований в честь долгожданной «чашки», которую многим даже великим хоккеистам так и не удалось взять. Тут не обойтись от свежей крови. Свежей — от внутренних резервов. Нужен прогресс от тех, кто не выделялся. Нужны свои шири, гюнцели, шульцы, думулины, мяяття, способные не то что восполнить потери — добавить солидности. Нужные сильные точечные ходы от Брайана Маклеллана, причем совсем не обязательно содержащие громкие имена. Брать Шаттенкирка в третью пару, просто чтобы взять Шаттенкирка — это глупость. Здорово, что Маклеллан выучил этот урок.