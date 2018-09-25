Что надо сделать «Вашингтону», чтобы снова выиграть Кубок Стэнли?
«СЭ» рассказывает о действующем обладателе главного приза НХЛ и объясняет, почему «Кэпс» будет очень непросто повторить свой успех в новом сезоне.
«СЭ» рассказывает о действующем обладателе главного приза НХЛ и объясняет, почему «Кэпс» будет очень непросто повторить свой успех в новом сезоне.
До начала сезона еще полторы недели, тренировочные лагеря в самом разгаре, но уже прекрасно известно, кто начнет сезон в «Вашингтоне», а кто — в «Херши». Если брать основу, то изменений всего два: перешедший из «Ванкувера» Дауд вместо отправившегося в «Кэнакс» Бигла, и это, конечно, не равноценный обмен, хоть и не обмен вовсе; и Копли вместо Грубауэра. Самсонову обязательно дадут сыграть уже в этом сезоне, он определенно номер два во внутренней табели о рангах вратарей «Кэпс», но Илье сейчас очень важно проводить на льду как можно больше времени. А не сидеть за спиной Холтби. За ней, за широкой, и Копли замечательно лавку может погреть.
Барбер с Бойдом
Каждый новый чемпион порождает тренды. Взять последние годы — успех «Бостона» разогрел рынок для крупногабаритных вингеров и сделал модными нейтральные схемы. «Лос-Анджелес» внес в моду коррективы: агрессивный хоккей с самым минимумом выдумки и в буквальном смысле давлением на ворота взял за пример целый ряд команд. За «Чикаго» никто не пытался угнаться — это бесполезно, но зато в лиге перестали оценивать игроков исключительно по потенциальному количеству забитых голов и умении вести силовую борьбу, исходя из чего и формировали составы под определенные задачи. Упор на техническую оснащенность и скорость вышел на первый план, а габариты уже не так и важны, и это
А сколько команд стало копировать «Питтсбург»! Очень активно играющие без шайбы нападающие, смело выдвигающиеся вперед даже при половинчатых подборах и раз за разом становящиеся адресатами вроде бы безадресных выбросов — порядка трети тренеров начали подражать в этом «Пингвинам» еще в позапрошлом сезоне. Вот и Жерар Галлан со своим безостановочно носящимся «Вегасом» пошел в ту же сторону, но еще и развил идеи Майка Салливана, повысив уровень агрессии и объем движения, и — эту историю вы прекрасно знаете.
Да, повторять за «Вашингтоном» будет сложнее. Для этого нужны классические европейские
Технология побед, основанная на умениях имеющихся в распоряжении хоккеистов — в данном случае наиболее важна и показательна. Реализация бросков в створ после поперечных передач со сменой фланга составляет на уровне НХЛ порядка 30 процентов (обычного броска — 8,5%, после передачи в рамках одного фланга — чуть выше 10%). Такой же реализацией могут похвастать разве что выходы «один в ноль». И, к слову, почти четверть всех шайб в лиге (22 процента) забиваются именно после этих самых поперечных передач. Гораздо больше, чем после, например, подправлений (8 процентов). «Столичные» просто избрали самый эффективный путь — побеждает ведь тот, кто больше забивает.
Барри Тротц на пару с Тоддом Рирденом, причем идеологом был именно Тодд, удивительным образом пришли к тому, чтобы совмещать эффектность с эффективностью. Конечно, для этого нужен условный Кузнецов, чтобы было на кого равняться. Чтобы насмотревшийся на него Бураковски, раньше раздражавший всех тем, что не видит ничего, кроме ворот, выдавал подкидочки на ход. Конечно, для этого нужен хороший плацдарм, позволяющий на фоне экспериментов получать результат. Такой — спецбригады и отдельные личности в весьма солидном составе, способные решать исходы матчей — у «Вашингтона» был. Конечно, для этого нужна определенная смелость. Но тут уже Тротцу ничего не оставалось. Он пробовал
Это будет новым трендом, но не сразу. Потому что сложно повторить. И тут «Вашингтону» повезло. Но все равно — этой команде нужно меняться, если она хочет выиграть дважды подряд. Что невероятно тяжело
«Питтсбург» взял свое, доведя до ума ряд хоккеистов. От «Вашингтона» требуется то же самое, чтобы развить успех. А резервы в «Кэпс» достаточно скудны. «Питтсбург» был и