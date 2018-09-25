«Бостон» обыграл «Филадельфию» в предсезонном матче НХЛ

Источник: AP 2018

У победителей шайбы забросили Петер Цегларик (5-я минута), Брендон Карло (10), Крис Вагнер (33) и Ли Стемпняк (43). В составе проигравших отличились Дейл Уис (49), Клод Жиру (51) и Трэвис Конечны (52).

В составе «Филадельфии» во встрече приняли участие двое россиян — Михаил Воробьев и Иван Проворов. Оба хоккеиста результативными действиями не отметились. Воробьев провел на льду 16 минут 39 секунд, не совершив ни одного удара по воротам. Проворов отыграл 19 минут 56 секунд и сделал шесть ударом.

В другом матче дня «Даллас» в гостях обыграл «Миннесоту» со счетом 5:3. Результативными передачами у гостей отметились российские форварды Александр Радулов (19 минут, 4 броска) и Денис Гурьянов (13 минут, 2 броска, 1 хит). Голкипер «Далласа» Антон Худобин совершил 27 сейвов. Еще один россиянин — Валерий Ничушкин — очков не набрал, проведя на льду 13 минут 27 секунд.

«Монреаль» дома был сильнее «Торонто» — 5:1. Одной голевой передачей отметился защитник хозяев Ринат Валиев (19 минут, 2 броска, 2 хита). Нападающий Никита Щербак очков в матче не набрал (15 минут, 2 броска, 2 хитп).

«Рейнджерс» в овертайме обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3.