«Расплакался, когда Настя родила»: Овечкин — о сыне
Капитан «Вашингтона» хорошо спит и будет готов к новому сезону.
Капитан «Вашингтона» хорошо спит и будет готов к новому сезону.
Капитан «Вашингтона» и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин готовится к сезону. В интервью Russian Machine Never Breaks он признался, что расплакался после рождения сына, а также рассказал о девизе команды на этот сезон.
— Когда вы узнали, что у вас будет мальчик?
— Наверное, на втором, третьем или четвёртом месяце. Мы с Настей хотели как можно быстрее узнать, кто это будет. Счастлив, что это мальчик.
— Я расплакался, когда я впервые увидел УЗИ и узнал, что у меня будет сын. А у вас какая была реакция?
— Я не плакал, просто был счастлив. Вот когда Настя родила, тогда я расплакался. Это естественные эмоции. Тебе кажется, что ты не заплачешь, но это происходит само собой. Самое главное, что он здоров, что все здоровы и всё хорошо.
— Вы хорошо спите с тех пор, как появился ребёнок?
— О да. Ночью Настя отлично справляется с ним без меня, к тому же мы взяли няню, а ещё моя мама приехала. Скоро начало сезона, я должен быть в хорошей форме и высыпаться. Сын понимает.
— Вы уже ждёте сезона?
— Очень жду. Мы потеряли нескольких ключевых игроков, но это бизнес. Я уже говорил, никогда не знаешь, что ожидать, тебя могут обменять в другую команду. Отстой, что ушли игроки, хорошие ребята. Но что есть то есть.
— Вы впервые провели лето как обладатель Кубка Стэнли, провели день с трофеем. Вы ждали этого 13 лет, и дали Кубок своему отцу.
— Это было круто. Я провёл два дня с Кубком, был с семьёй и друзьями. Это был особенный день, мы расписали сценарий, и всё получилось потрясающе. Шёл чемпионат мира по футболу, пришли тысячи людей, мы хотели сделать так, чтобы как можно больше людей его увидели, но, к сожалению, у нас было не так много времени.
— Что думаете о вашей традиции пить из Кубка вниз головой? Вы это придумали, а в конце лета кубок погнулся.
— Я скажу — бедный Кубок. Он оказывался в разных положениях, в разных ситуациях, но самое главное, что он был в безопасности. Мы веселились и наслаждались временем с ним. Я, Беки, Бигз так долго ждали, чтобы поднять его над головой и провести с ним время. Мы много фотографировались, снимали видео. Огромная честь быть обладателем Кубка Стэнли.
— Вы придумали девиз на этот сезон.
— «Два года подряд, мы не будем отстоем»? Меня спрашивали, что дальше. Думаю, вот что. Мы проведём этот сезон в статусе чемпионов, и в следующем году тоже хотим стать чемпионами. Думаю, ребята готовы, все в хорошей форме, все с нетерпением ждут сезона и будут делать всё возможное.