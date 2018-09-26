«Коламбус» обыграл «Баффало» в предсезонном матче НХЛ
ТАСС, 26 сентября. «Коламбус» одержал победу над «Баффало» со счетом 4:2 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 26 сентября. «Коламбус» одержал победу над «Баффало» со счетом 4:2 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличился российский нападающий Артемий Панарин (47-я минута). На счету россиянина также две результативные передачи. Он ассистировал защитнику Адаму Кленденингу (36) и форварду Кевину Стэнлунду (49). Еще одну шайбу забросил нападающий Энтони Даклер (33).
У проигравших голами отметились защитник Кейси Нельсон (22) и форвард Сэм Рейнхарт (35).
Панарин дебютировал в НХЛ в составе «Чикаго» в 2015 году, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В составе «Чикаго» за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу и отдал 90 передач. Летом 2017 года «Чикаго» и «Коламбус» совершили обмен, в результате которого «Коламбус» получил из «Чикаго» Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.
В прошедшем регулярном чемпионате Панарин забросил 29 шайб и сделал 55 результативных передач в 81 матче. В шести играх
Следующую встречу в рамках предсезонной подготовки «Коламбус» проведет 29 сентября против «Питтсбурга». «Баффало» также встретится с командой Евгения Малкина, но 27 сентября.