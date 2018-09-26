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08:10 (мск), источник: ТАСС

Два очка Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Тампу-Бэй» в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 26 сентября. Заброшенная шайба и результативная передача российского нападающего Евгения Дадонова позволили «Флориде» обыграть «Тампу-Бэй» в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров отыграл всего 5 минут и покинул площадку из-за травмы.

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Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 3:2, Дадонов забросил шайбу на 43-й минуте. Также россиянин ассистировал нападающему Александру Баркову (53). Еще один гол на счету защитника Аарона Экблада (48). У проигравших заброшенными шайбами отметились форварды Адам Эрн (25) и Алекс Киллорн (31).

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В составе «Тампы-Бэй» участие в матче приняли трое россиян — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Кучеров. Кучерова тренерский штаб в качестве меры предосторожности снял с игры — форвард получил травму нижней части тела. О степени тяжести повреждения и сроках восстановления будет сообщено позже. Сергачев результативными действиями не отметился, а Василевский совершил 25 сейвов.

Дадонов был выбран «Флоридой» на драфте 2007 года в третьем раунде под общим 71-м номером. В 2009—2012 годах хоккеист провел в НХЛ в сумме 55 матчей, в которых набрал 20 (10 шайб +10 передач) очков. С 2012 по 2014 год он выступал за «Донбасс», в 2014 году перешел в петербургский СКА. Перед началом прошлого сезона Дадонов вернулся во «Флориду», провел 74 матча и набрал 65 (28+37) очков.

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