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18:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нью-Джерси» отправил защитника Егора Яковлева в АХЛ

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев не сумел закрепиться в составе клуба Национальной хоккейной лиги. 27-летний хоккеист был отправлен в команду АХЛ «Бингемптон Дэвилз», сообщает пресс-служба «дьяволов».

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Источник: РИА "Новости"

Яковлев выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и питерский СКА. В сезоне-2017/18 он провёл 35 матчей в «регулярке» в составе клуба из Северной столицы и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+18» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету Яковлева одна результативная передача в семи проведённых играх.

По окончании сезона защитник, ставший в феврале 2018 года олимпийским чемпионом в составе сборной России, подписал соглашение с «Нью-Джерси».

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