«Нью-Джерси» отправил защитника Егора Яковлева в АХЛ

Яковлев выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и питерский СКА. В сезоне-2017/18 он провёл 35 матчей в «регулярке» в составе клуба из Северной столицы и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+18» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету Яковлева одна результативная передача в семи проведённых играх.