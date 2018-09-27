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09:41 (мск), источник: ТАСС

Три очка Бучневича не помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 27 сентября. Заброшенная шайба и две результативные передачи российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича не помогли его команде обыграть «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Айлендерс».

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Источник: AP 2018

Россиянин забросил шайбу на 20-й минуте. Также Бучневич дважды ассистировал шведу Мике Зибанежаду (28, 42). У победителей голы на счету защитников Райана Пулока (6, 35) и Томаса Хики (42), а также нападающего Энтони Бовильера (61, ОТ).

Бучневич был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2013 года под общим 75-м номером. В 2014 году он в составе сборной России завоевал бронзу молодежного чемпионата мира, в 2015 — серебро. Россиянин подписал контракт с «Рейнджерс» в 2016 году. В минувшем сезоне Бучневич провел 74 игры за «Рейнджерс», набрав 43 очка (14 шайб + 29 передач), всего на счету нападающего 115 матчей в НХЛ и 63 (22+41) очка.

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Следующую встречу в рамках предсезонной подготовки «Рейнджерс» проведет 28 сентября против «Филадельфии». «Айлендерс» 29 сентября сыграет с «Баффало». Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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