Три очка Бучневича не помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ

Россиянин забросил шайбу на 20-й минуте. Также Бучневич дважды ассистировал шведу Мике Зибанежаду (28, 42). У победителей голы на счету защитников Райана Пулока (6, 35) и Томаса Хики (42), а также нападающего Энтони Бовильера (61, ОТ).

Бучневич был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2013 года под общим 75-м номером. В 2014 году он в составе сборной России завоевал бронзу молодежного чемпионата мира, в 2015 — серебро. Россиянин подписал контракт с «Рейнджерс» в 2016 году. В минувшем сезоне Бучневич провел 74 игры за «Рейнджерс», набрав 43 очка (14 шайб + 29 передач), всего на счету нападающего 115 матчей в НХЛ и 63 (22+41) очка.