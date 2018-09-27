Макдэвид — первый в рейтинге TSN Top 50, Кросби — 2-й, Малкин — 4-й, Кучеров — 5-й

TSN опубликовал результаты ежегодного опроса перед сезона о лучших хоккеистах НХЛ. Как и год назад, первое место в голосовании 27 экспертов занял центрфорвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (24 из 27 первых мест).