Макдэвид — первый в рейтинге TSN Top 50, Кросби — 2-й, Малкин — 4-й, Кучеров — 5-й

В первую пятерку также вошли: Сидни Кросби («Питтсбург»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).
В числе 10 лучших оказались:
6. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)
7. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)
8. Остон Мэттьюс («Торонто»)
9. Тэйлор Холл («Нью-Джерси»)
10. Дрю Даути («Лос-Анджелес»).
Среди россиян в топ-50 в рейтинге TSN попали:
12. Александр Овечкин («Вашингтон»)…
19. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)…
26. Артемий Панарин («Коламбус»)…
35. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)…
37. Владимир Тарасенко («Сент-Луис)
38. Сергей Бобровский («Коламбус»).
Игроки 8 команд, включая финалиста Кубка Стэнли «Вегас», не попали в топ-50 лучших по версии TSN.
Полностью список хоккеистов можно посмотреть здесь.