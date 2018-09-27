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16:31 (мск)

Макдэвид — первый в рейтинге TSN Top 50, Кросби — 2-й, Малкин — 4-й, Кучеров — 5-й

TSN опубликовал результаты ежегодного опроса перед сезона о лучших хоккеистах НХЛ. Как и год назад, первое место в голосовании 27 экспертов занял центрфорвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (24 из 27 первых мест).

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В первую пятерку также вошли: Сидни Кросби («Питтсбург»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

Во время загрузки произошла ошибка.

В числе 10 лучших оказались:

6. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)
7. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)
8. Остон Мэттьюс («Торонто»)
9. Тэйлор Холл («Нью-Джерси»)
10. Дрю Даути («Лос-Анджелес»).

Среди россиян в топ-50 в рейтинге TSN попали:

12. Александр Овечкин («Вашингтон»)…
19. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)…
26. Артемий Панарин («Коламбус»)…
35. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)…
37. Владимир Тарасенко («Сент-Луис)
38. Сергей Бобровский («Коламбус»).

Игроки 8 команд, включая финалиста Кубка Стэнли «Вегас», не попали в топ-50 лучших по версии TSN.

Полностью список хоккеистов можно посмотреть здесь.

Алексей Иванов

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