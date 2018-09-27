«Вашингтон» отправил Самсонова и Шумакова в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил вратаря Илью Самсонова и нападающего Сергея Шумакова в
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил вратаря Илью Самсонова и нападающего Сергея Шумакова в
27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. В 47 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 Шумаков набрал 40 (17+23) очков при показателе полезности «+10». В 11 играх
Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в «Вашингтон» весной. В прошлом сезоне он одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31. В