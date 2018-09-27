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23:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вашингтон» отправил Самсонова и Шумакова в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил вратаря Илью Самсонова и нападающего Сергея Шумакова в фарм-клуб в АХЛ.

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Источник: AFP 2018

27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. В 47 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 Шумаков набрал 40 (17+23) очков при показателе полезности «+10». В 11 играх плей-офф форвард заработал 4 (2+2) балла.

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в «Вашингтон» весной. В прошлом сезоне он одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл 5 матчей, одержав 1 победу и отразив 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.

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