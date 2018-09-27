«Вашингтон» отправил Самсонова и Шумакова в АХЛ

27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. В 47 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 Шумаков набрал 40 (17+23) очков при показателе полезности «+10». В 11 играх плей-офф форвард заработал 4 (2+2) балла.



Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в «Вашингтон» весной. В прошлом сезоне он одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл 5 матчей, одержав 1 победу и отразив 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.