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27 сентября, источник: Чемпионат.com

Овечкину и Кузнецову подарили футболки «Ливерпуля»

Нападающие клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сфотографировались с шарфами и в форме английского футбольного клуба «Ливерпуль».

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Оба российских хоккеиста получили игровые футболки со своими номерами, под которыми они выступают в НХЛ.

«Здорово выглядите в красном», — прокомментировал фото официальный «твиттер» английской команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в 2018 году Овечкин и Кузнецов стали обладателями первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4−2), «Питтсбург Пингвинз» (4−2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4−3) и «Вегас Голден Найтс» (4−1).

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