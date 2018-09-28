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09:37 (мск), источник: Р-Спорт

Гол и пас Наместникова помогли «Рейнджерс» победить «Филадельфию»

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграли «Филадельфию Флайерз» в предсезонном матче НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в четверг в Филадельфии, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 3:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Винни Леттиери (21-я минута), Бретт Хоуден (22), российский нападающий Владислав Наместников (40) и Кевин Хейз (59), которому Наместников ассистировал.

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У «Флайерз» отличились российский защитник Иван Проворов (51) и Джеймс ван Римсдайк (53). В обоих голах поучаствовал 21-летний российский нападающий Михаил Воробьев.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 26 из 28 бросков, нанесенных по его воротам.

В другом матче дня хоккеисты «Тампы Бэй» на своем льду нанесли поражение «Флориде» — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1). В составе «молний» Александр Волков забросил пятую шайбу своей команды, Михаил Сергачев отдал результативный пас.

Результаты других предсезонных игр четверга:

«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 3:5,

«Чикаго» — «Оттава» — 1:2,

«Эдмонтон» — «Аризона» — 3:2 (после овертайма).

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