Шайбы Свечникова и Зыкова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ

Источник: AP 2018

Свечников отличился на 30-й минуте, Зыков забросил шайбу на 45-й минуте. Также в составе «Каролины» голами отметились Теуво Терявяйнен (10) и Себастьян Ахо (20, 61 — ОТ). У «Вашингтона» дубль на счету россиянина Александра Овечкина (9, 38), по одной шайбе забросили Джейсон Мегна (30) и Андре Бураковски (53). В моменте со вторым голом Овечкина результативную передачу отдал Евгений Кузнецов.

«Каролина» выбрала 18-летнего Свечникова под вторым номером на драфте НХЛ 2018 года. В прошедшем регулярном сезоне юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL) он провел 44 игры за «Бэрри Кольтс», в которых набрал 72 очка (40 шайб + 32 передачи). В плей-офф Свечников забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач в восьми играх. Также хоккеист был признан лучшим новичком команды в сезоне.

Зыков является воспитанником московского ЦСКА, он провел один сезон в Молодежной хоккейной лиге в составе «Красной Армии». Свою карьеру в Северной Америке нападающий начал в 2012 году, когда был задрафтован клубом Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Бэ-Комо Драккар». В 2013 году на драфте НХЛ Зыков был выбран во втором раунде под общим 37-м номером «Лос-Анджелесом», в составе которого не провел ни одного матча. В 2016 году он был обменян в «Каролину», дебют россиянина в НХЛ состоялся 9 марта 2017 года в игре против «Рейнджерс», в которой нападающий забросил шайбу.