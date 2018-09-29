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10:30 (мск), источник: ТАСС

Четыре очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Питтсбург» в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 29 сентября. «Коламбус» одержал победу над «Питтсбургом» со счетом 7:6 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету российского форварда две заброшенные шайбы и две результативные передачи.

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Источник: AP 2018

Панарин отметился на 1-й и 6-й минутах встречи. Также россиянин ассистировал форвардам Кэму Аткинсону (28) и Нику Фолиньо (31). Еще три шайбы забросили нападающие Бун Дженнер (13) и Оливер Бьоркстранд (57), а также защитник Дин Кукан (51). Весь матч отыграл голкипер Сергей Бобровский, совершивший 23 сейва.

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У проигравших голами отметились форварды Сидни Кросби (7), Карл Хагелин (7), Дерик Брассар (18, 23), Патрик Хёрнквист (25) и Брайан Раст (43). В эпизоде с заброшенной шайбой Хёрнквиста результативную передачу отдал российский нападающий Евгений Малкин.

В другом матче игрового дня «Торонто» обыграло «Детройт» со счетом 6:2. В матче приняли участие защитники Игорь Ожиганов (19 минут, 1 хит) и Никита Зайцев (19 минут, 3 хита). На счету последнего результативная передача.

«Сент-Луис» оказался сильнее «Далласа» — 3:1. Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко (20 минут, 5 бросков, 1 хит) набрал два (шайба + результативная передача) очка. В составе «Далласа» играл нападающий Александр Радулов (19 минут, 1 бросок), который очков не набрал.

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