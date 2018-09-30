«Филадельфия» обыграла «Бостон» в предсезонном матче НХЛ, Воробьев отдал два голевых паса

На счету Воробьева, который выступает на позиции центрального нападающего, три шайбы и пять голевых передач в четырех предсезонных матчах. Форвард был выбран «Филадельфией» под общим 105-м номером на драфте 2015 года, в апреле 2017-го с ним был подписан трехлетний контракт новичка.