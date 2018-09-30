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10:06 (мск), источник: ТАСС

Защитник «Флориды» Киселевич получил травму в предсезонном матче НХЛ против «Тампы»

ТАСС, 30 сентября. Клуб «Тампа-Бэй» обыграл «Флориду» на выезде со счетом 3:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник «Флориды» Богдан Киселевич получил травму, не сумев закончить встречу.

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Источник: AP 2018

В составе «Тампы» шайбы забросили Кори Конакер (13-я минута), Мэтью Джозеф (47) и Джей Ти Миллер (54). У «Флориды» отличились Джонатан Юбердо (11) и Майк Хоффман (29).

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Российский защитник «Флориды» Киселевич провел на льду чуть более двух минут, но получил травму верхней части тела в первом периоде и не смог продолжить встречу. Кроме того, из-за травмы верхней части не сумел продолжить матч защитник Кейт Яндл, сыгравший полторы минуты. Россиянин Евгений Дадонов сыграл в матче 17 с половиной минут, успев нанести два броска, но не отметился результативными действиями.

28-летний Киселевич летом подписал однолетний контракт с клубом из Майами. Последние четыре сезона хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ЦСКА, в прошлом сезоне он принял участие в 44 играх регулярного чемпионата, в которых отметился 16 результативными передачами. В минувшем плей-офф КХЛ он провел 21 встречу и набрал 3 очка (1 гол + 2 передачи). На Олимпийских играх в Пхёнчхане защитник завоевал золото в составе российской команды, кроме того, на его счету бронза чемпионата мира 2017 года.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев сыграл в матче 17 минут 43 секунды, отметившись одним броском, результативной передачей и тремя заблокированными броски соперников. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков по воротам.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 4 октября. В первом своем матче нового сезона «Тампа» на своей площадке в ночь на 7 октября сыграет против «Флориды».

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