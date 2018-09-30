Шайба Голдобина не спасла «Ванкувер» от проигрыша «Аризоне» в предсезонном матче НХЛ
ТАСС, 30 сентября. «Ванкувер» проиграл «Аризоне» со счетом 1:4 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 30 сентября. «Ванкувер» проиграл «Аризоне» со счетом 1:4 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Аризоны» отличились Кристиан Фишер (5-я минута), Дерек Степан (17), Брэд Ричардсон (32) и Михаэль Грабнер (60). Голдобин забросил единственную шайбу «Ванкувера» на 51-й минуте встречи. Этот гол стал для россиянина третьим в четырех предсезонных матчах.
22-летний Голдобин был признан третьей звездой встречи, лучшим игроком стал Степан, второй звездой признали капитана «Аризоны» Оливера
В прошлом сезоне россиянин, дебютировавший в НХЛ в 2015 году, набрал 14 очков (8 шайб + 6 голевых передач) в 38 матчах.
Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 стартует в ночь на 4 октября, в стартовом матче «Ванкувер» на своей площадке сыграет против «Калгари» (4 октября), «Аризона» 5 октября на выезде встретится с «Далласом».
В другом предсезонном матче «Чикаго» дома победил «Коламбус» (4:1), одну шайбу в составе хозяев записал на свой счет российский нападающий Артем Анисимов.