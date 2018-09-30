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10:45 (мск), источник: ТАСС

Шайба Голдобина не спасла «Ванкувер» от проигрыша «Аризоне» в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 30 сентября. «Ванкувер» проиграл «Аризоне» со счетом 1:4 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

В составе «Аризоны» отличились Кристиан Фишер (5-я минута), Дерек Степан (17), Брэд Ричардсон (32) и Михаэль Грабнер (60). Голдобин забросил единственную шайбу «Ванкувера» на 51-й минуте встречи. Этот гол стал для россиянина третьим в четырех предсезонных матчах.

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22-летний Голдобин был признан третьей звездой встречи, лучшим игроком стал Степан, второй звездой признали капитана «Аризоны» Оливера Экмана-Ларссона.

В прошлом сезоне россиянин, дебютировавший в НХЛ в 2015 году, набрал 14 очков (8 шайб + 6 голевых передач) в 38 матчах.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 стартует в ночь на 4 октября, в стартовом матче «Ванкувер» на своей площадке сыграет против «Калгари» (4 октября), «Аризона» 5 октября на выезде встретится с «Далласом».

В другом предсезонном матче «Чикаго» дома победил «Коламбус» (4:1), одну шайбу в составе хозяев записал на свой счет российский нападающий Артем Анисимов.

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