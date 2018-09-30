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30 сентября, источник: ТАСС

Защитник «Флориды» Киселевич получил перелом челюсти в предсезонном матче против «Тампы»

ТАСС, 30 сентября. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» Богдан Киселевич получил перелом челюсти в предсезонном матче с «Тампой».

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Источник: AFP 2018

Матч между «Тампой» и «Флоридой» прошел в ночь на воскресенье и завершился поражением «Флориды» со счетом 2:3. Российский защитник Киселевич провел на льду чуть более двух минут, получил травму верхней части тела в первом периоде и не смог продолжить встречу.

Отмечается, что позднее Киселевич перенесет операцию. Защитник пропустит минимум две недели.

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28-летний Киселевич летом подписал однолетний контракт с клубом из Майами. Последние четыре сезона хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ЦСКА, в прошлом сезоне он принял участие в 44 играх регулярного чемпионата, в которых отметился 16 результативными передачами. В минувшем плей-офф КХЛ он провел 21 встречу и набрал 3 очка (1 гол + 2 передачи). На Олимпийских играх в Пхёнчхане защитник завоевал золото в составе российской команды, кроме того, на его счету бронза чемпионата мира 2017 года.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев сыграл в матче 17 минут 43 секунды, отметившись одним броском, результативной передачей и тремя заблокированными бросками. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков по воротам.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 4 октября. В первом своем матче нового сезона «Тампа» на своей площадке в ночь на 7 октября сыграет против «Флориды».

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1 августа© Ньюстюб
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