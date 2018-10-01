Овечкин забросил шайбу в последнем матче перед стартом сезона НХЛ

В составе «Вашингтона», который в прошлом сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, шайбы забросили Бретт Коннолли (38-я минута), Овечкин (41), Ти Джей Оши (42), Ник Дауд (53) и Деванте Смит-Пелли (60). У «Сент-Луиса» отличились Роберт Томас (25) и Джордан Шмалтц (51).

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Овечкин провел на площадке 18 минут и 41 секунду, успев нанести один бросок, который стал голевым, и совершить один силовой прием. Российский центрофорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов нанес шесть бросков по воротам «Сент- Луиса» за почти 22 минуты на льду. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями, сыграв 19 минут 52 секунды.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отдал результативную передачу и нанес один бросок за 19 минут на площадке. Нападающий Владимир Тарасенко не принимал участия в игре.