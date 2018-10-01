Текущие события
Хоккей. КХЛ
30.09
Ак Барс4
Адмирал2
Хоккей. КХЛ
30.09
Торпедо НН4
Амур3
Хоккей. КХЛ
30.09
Витязь3
Сибирь4
Хоккей. КХЛ
30.09
Динамо Мн1
Авангард2
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ХК Динамо
Все события
Фоторепортажи
29Карпин поборол Карреру
14Как фанаты взорвали матч «Торпедо» — «Динамо»
01:16 (мск), источник: ТАСС

Овечкин забросил шайбу в последнем матче перед стартом сезона НХЛ

ТАСС, 1 октября. «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:2 в домашнем матче, который стал последним для обеих команд перед стартом регулярного чемпионата сезона-2018/19 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Вашингтона», который в прошлом сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, шайбы забросили Бретт Коннолли (38-я минута), Овечкин (41), Ти Джей Оши (42), Ник Дауд (53) и Деванте Смит-Пелли (60). У «Сент-Луиса» отличились Роберт Томас (25) и Джордан Шмалтц (51).

Читайте также
Шубская поделилась милым видео Овечкина на прогулке с сыном и собакой

Овечкин провел на площадке 18 минут и 41 секунду, успев нанести один бросок, который стал голевым, и совершить один силовой прием. Российский центрофорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов нанес шесть бросков по воротам «Сент- Луиса» за почти 22 минуты на льду. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями, сыграв 19 минут 52 секунды.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отдал результативную передачу и нанес один бросок за 19 минут на площадке. Нападающий Владимир Тарасенко не принимал участия в игре.

Новый сезон «Вашингтон» начнет домашним матчем против «Бостона», который состоится в ночь на 4 октября. «Сент-Луис» свою первую игру проведет на следующий день дома против «Виннипега».

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Абрамович намерен получить £3 млрд
За кого голосовали Черчесов и Акинфеев при выборе лучшего игрока года
«Спартак» дома проиграл «Ростову» на глазах у Терри
«Быки» угрожают Семаку: «Краснодар» и «Зенит» разделяют три очка
Матчем в Казани завершится программа девятого тура РПЛ
«Атлетико» попросит объяснить принцип VAR после игры с «Реалом»
Каррера: Слово «стыд» неуместно в отношении игры «Спартака»
Сборная Польши разгромила Бразилию в финале ЧМ по волейболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь