«Колорадо» обыграл «Даллас» в предсезонном матче НХЛ, Варламов отразил 32 броска
ТАСС, 1 октября. «Колорадо» победил «Даллас» со счетом 5:6 в гостевом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 1 октября. «Колорадо» победил «Даллас» со счетом 5:6 в гостевом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Колорадо» шайбы забросили Габриэль Ландеског (3-я, 25-я минуты), Микко Рантанен (5), Тайсон Барри (19), Колин Уилсон (39) и Шелдон Дрис (46). У «Далласа» отличились Джейсон Дикинсон (7), Джейми Бенн (15), Радек Факса (38) и Девин Шор (50).
Российский форвард «Далласа» Александр Радулов сыграл в матче 20 минут 45 секунд, успев отметиться результативной передачей и двумя бросками. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 32 из 37 бросков по воротам.
Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 стартует в ночь на 4 октября, в первом матче «Колорадо» 4 октября дома сыграет против «Миннесоты», «Даллас» в тот же день примет «Аризону».