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08:54 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» обыграл «Даллас» в предсезонном матче НХЛ, Варламов отразил 32 броска

ТАСС, 1 октября. «Колорадо» победил «Даллас» со счетом 5:6 в гостевом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе «Колорадо» шайбы забросили Габриэль Ландеског (3-я, 25-я минуты), Микко Рантанен (5), Тайсон Барри (19), Колин Уилсон (39) и Шелдон Дрис (46). У «Далласа» отличились Джейсон Дикинсон (7), Джейми Бенн (15), Радек Факса (38) и Девин Шор (50).

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов сыграл в матче 20 минут 45 секунд, успев отметиться результативной передачей и двумя бросками. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 32 из 37 бросков по воротам.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 стартует в ночь на 4 октября, в первом матче «Колорадо» 4 октября дома сыграет против «Миннесоты», «Даллас» в тот же день примет «Аризону».

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