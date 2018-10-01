«Колорадо» обыграл «Даллас» в предсезонном матче НХЛ, Варламов отразил 32 броска

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В составе «Колорадо» шайбы забросили Габриэль Ландеског (3-я, 25-я минуты), Микко Рантанен (5), Тайсон Барри (19), Колин Уилсон (39) и Шелдон Дрис (46). У «Далласа» отличились Джейсон Дикинсон (7), Джейми Бенн (15), Радек Факса (38) и Девин Шор (50).

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов сыграл в матче 20 минут 45 секунд, успев отметиться результативной передачей и двумя бросками. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 32 из 37 бросков по воротам.