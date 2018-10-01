«Свеч готов!» Россия в ожидании новой звезды НХЛ и рекорда Овечкина

Источник: AP 2018

Новый — 102-й — сезон НХЛ может стать особенным для России. Ведь российский игрок в свой первый постдрафтный год имеет все шансы засверкать в ранге суперзвезды НХЛ. Таких ожиданий не было с 2012 года, когда «Эдмонтон» взял на драфте под первым номером Наиля Якупова.

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Новый Александр Овечкин, Евгений Малкин или Никита Кучеров? Вряд ли стиль 18-летнего уроженца Барнаула Андрея Свечникова имеет полную схожесть с одной из этих звезд НХЛ. Эксперты отмечают многогранность в игре юного таланта, что выделяет его не только на фоне сверстников, но и действующих хоккеистов лиги. «Он может все, — поделился мнением о габаритном 190-сантиметровом форварде аналитик телеканала Sportsnet Сэм Косентино. — Он способен действовать в силовой манере, у него великолепные катание, чтение игры и бросок».

«Свечников имеет габариты, скорость и мастерство, — охарактеризовал форварда юниорской сборной России авторитетнейший хоккейный обозреватель телеканала TSN Боб Маккензи. — Он может играть в силовой или утонченной манере, сделать результат матча и забросить шайбу в любом стиле».

По мнению тренера первой североамериканской юниорской команды Свечникова «Маскегон Ламберджэкс» Джона Лафонтэна, в россиянине слились мощь Овечкина и креативность Кучерова. Генменеджер команды и известный в прошлом вратарь Джон Ванбисбрук сравнивает талантливого игрока с такими легендами НХЛ, как Горди Хоу за великолепный контроль шайбы и умение поражать ворота в проходах и Марк Мессье за манеру атаки.

В неменьшем восторге от Свечникова пребывает и тренер его второй североамериканской команды «Бэрри Колтс», член Зала хоккейной славы Дэйл Хаверчук, который назвал своего бывшего подопечного «бесстрашным».

«Перед выходом на лед он всегда говорил мне: “Свеч готов!” — рассказал Хаверчук, который 24 года удерживал звание самого молодого игрока НХЛ, которому удалось преодолеть 100-очковый рубеж за сезон. — Андрей — сильная личность, он никогда не выключается и заводит других. С ним очень сложно справиться, когда он накатывается на ворота. Из него выйдет уникальный хоккеист, которых в НХЛ не так уж и много».

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«Настоящий волшебник»

В 44 играх за «Бэрри Колтс» в юниорской Хоккейной лиге Онтарио сезона-2017/18 россиянин забросил 40 шайб и отметился 32 передачами. И это несмотря на травму руки, из-за которой хоккеист пропустил 17 игр. Он был признан лучшим новичком чемпионата, а Центральное скаутское бюро поставило его на первое место в рейтинге игроков, выступающих в юниорских североамериканских лигах.

В марте 2018 года представитель Центрального скаутского бюро Карл Стюарт отметил, что из всех игроков Канадской хоккейной лиги (объединяет три ведущие юниорские канадские лиги) только Свечников готов немедленно заиграть в НХЛ. «Защитникам приходится плотно играть с ним, потому что у него очень хороший бросок, но Свечников может обыграть их один на один, — цитирует Стюарта сайт НХЛ. — К тому же он настоящий волшебник во время розыгрыша большинства».

Российские форварды в последнее время очень редко попадают в первую десятку драфта — с 2013 года, когда таковым стал Валерий Ничушкин, отечественные нападающие не ценились столь высоко. А выбор россиян на драфте под тремя стартовыми номерами и вовсе редкость — Алексей Яшин (2-й номер, 1992 год), Олег Твердовский (2-й, 1994), Андрей Зюзин (2-й, 1996), Илья Ковальчук, Александр Свитов (1-й и 3-й номера драфта-2001 соответственно), Овечкин, Малкин (1-й и 2-й номера драфта-2004 соответственно), Наиль Якупов (1-й, 2012). Причина проста: руководители клубов не всегда хотят рисковать в первом раунде, поскольку многие россияне испытывают проблемы с адаптацией и не все готовы биться за место в составе, зная, что их зачастую ждут в командах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Свечников уже два года живет в Северной Америке, поэтому проблемы с адаптацией в прошлом. Если к чему-то и надо будет адаптироваться, так это к взрослому хоккею.

Еще задолго до драфта было ясно, что лишь форс-мажор помешает Свечникову уйти под высоким номером. Будущая команда россиянина определилась за два месяца до одного из главных событий в карьере юного игрока, когда в ходе лотереи право второго выбора получила «Каролина».

Президент и генеральный менеджер клуба Дон Уодделл не скрывал, что с выбором определился, поскольку является поклонником таланта Свечникова.

В предсезонных играх Свечников продолжил оправдывать ожидания. Правый крайний отметился парой шайб и двумя передачами в четырех играх. «Быть успешным для Свечникова — решать исходы матчей, — сказал легенда “Каролины” и главный тренер команды Род Бриндамор. — Мы знаем, что в перспективе ему это по силам, но способен ли он на это в свои 18 лет? После предсезонных игр я бы ответил положительно на этот вопрос».

Противостояние братьев

В предстоящем сезоне велика вероятность увидеть на льду противостояние братьев Свечниковых. Евгений был задрафтован в 2015 году «Детройтом» и в первом же постдрафтном году дебютировал в НХЛ, проведя две игры в концовке регулярного чемпионата-2016/17. В сезоне-2017/18 о нем тоже вспомнили в конце чемпионата — на этот раз он записал в актив 14 игр и 4 очка (две шайбы и две передачи), в среднем проводя на площадке не более десяти минут.

Но в предстоящем сезоне у 21-летнего форварда есть все шансы закрепиться в составе «Детройта». Этому способствует не только недостаток высококлассных хоккеистов в команде, но и игра самого Евгения в предсезонных встречах — две победные шайбы и передача в пяти матчах. Главный тренер «Детройта» Джефф Блашилл не скрывает удовлетворения от выступления россиянина, но отмечает, что ему надо добавить в нескольких компонентах, чтобы не довольствоваться игровым временем четвертого звена.

В этом плане младший из братьев Свечниковых находится в более привилегированном положении. Андрей имеет карт-бланш и, следовательно, получает на порядок больше игрового времени в предсезонных играх. Как ожидается, один из главных героев драфта-2018 начнет сезон в номинально первом звене. Возможно, даже сыграет в тройке с 23-летним соотечественником Валентином Зыковым, который, скорее всего, проведет первый полноценный сезон в НХЛ. Выбранный «Лос-Анджелесом» под 37-й номером на драфте-2013 Зыков перебрался в «Каролину» в феврале 2016 года, а дебютировал в НХЛ в марте 2017-го. В прошедшем сезоне он провел десять игр и набрал 7 очков (три шайбы и четыре передачи), получив хорошие отзывы. В предсезонных матчах он наигрывается в качестве левого крайнего первого звена и записал на свой счет 6 очков (по три шайбы и передачи) и, вероятно, начнет сезон в ведущей тройке.

Также стоит обратить внимание на 26-летнего новичка «Вашингтона» Сергея Шумакова, который отлично знаком с одним из лидеров столичной команды Евгением Кузнецовым. Форварды играли в одной тройке в юношеской и молодежной командах.

Последний сезон уроженец Челябинска провел в ЦСКА, который со скандалом покинул в межсезонье. К сожалению, единственной тестовой встрече Шумаков не смог себя проявить и впоследствии был отправлен в фарм-клубе столичной команды. Туда же последовали 18-летний защитник Александр Алексеев и 21-летний вратарь Илья Самсонов, ранее ставший с обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга».

Партнер Шумакова по «Сибири» и ЦСКА защитник Игорь Ожиганов также решил поиграть за океаном. Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок доволен новичком. Именитый специалист не стал изобретать велосипед и наигрывал 25-летнего защитника в паре с соотечественником Никитой Зайцевым, с которым они пересекались в ЦСКА. Эксперты называют Ожиганова фаворитом на попадание в составе среди защитников, чье будущее находится в подвешенном состоянии. По крайней мере, он провел в предсезонке четыре игры, находясь на площадке в среднем по 14 минут.

Бывший одноклубник Ожиганова по ЦСКА 28-летний Богдан Киселевич тоже пробует свои силы в НХЛ. И можно с уверенностью сказать, что чемпион Олимпиады-2018 начнет сезон в составе «Флориды», а не фрам-клуба. Правда, российский защитник может пропустить первые игры из-за повреждения. В одной из предсезонных игр шайба попала ему в лицо, из-за чего врачи нанесли ему порядка 40 швов.

Вратарь Александр Георгиев начнет сезон в качестве сменщика 36-летнего голкипера «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста. Учитывая нередкие травмы и возраст шведа, 22-летний голкипер, имеющий российское и болгарское гражданства, при благоприятном стечении обстоятельств может провести порядка 20 игр. Карьера Георгиева неординарна для российских хоккеистов. Уроженец болгарского Русе не имеет отношения ни к одному из клубов КХЛ. С 2009 по 2014 год он выступал за воскресенский «Химик». Затем переехал в Финляндию, откуда и пробивался в юниорские, молодежные сборные России, а также НХЛ. Он не был задрафтован ни одним из клубов НХЛ и в 2017 году подписал контракт с «Ренйджерс». В конце прошлого сезона из-за травмы резервного вратаря и потери шансов на выход в плей-офф россиянин дебютировал в НХЛ, проведя девять игр и одержав четыре победы.

Воспитанник уфимского хоккея Михаил Воробьев вовсю стучится в дверь основного состава «Филадельфии». В шести предсезонных встречах 21-летний центрфорвард набрал 7 очков (две шайбы и пять передач).

И велика вероятность, что уроженец башкирского Салавата дебютирует в НХЛ в ночь на 5 ноября в гостевом матче с «Лас-Вегасом». По данным инсайдеров, Воробьев выйдет на лед в третьей тройке вместе с опытными Джеймсом ван Римсдайком и Уэйном Симмондсом.

В отличие от Воробьева 27-летний защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев начнет сезон не в основной команде, а фрам-клубе. Чемпион Олимпиады-2018 и мира-2014 перебрался в НХЛ в нынешнем межсезонье из петербургского СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина. Якоквлев провел три предсезонных игры со среднем игровым временем 6 минут 39 секунд, после чего был отправлен в фарм-клуб «Нью-Джерси».

Возвращение блудного сына

Возвращение Ильи Ковальчука в НХЛ не стало ни для кого сюрпризом. О своем намерении россиянин объявил год назад, когда согласился остаться в санкт-петербургском СКА ради выступления на Олимпийских играх — 2018.

После неожиданного ухода Ковальчука из «Нью-Джерси» летом 2013 года многим казалось, что на карьере воспитанника московского «Спартака» в НХЛ можно смело ставить крест. Невозможно было припомнить историю, когда игрок по собственной инициативе соглашался разорвать контракт с клубом НХЛ, потеряв $77 млн за 12 лет. Для лиги это было проявлением неуважения, хотя для испытывавшего финансовые проблемы клуба — неплохим завершением «романа» с россиянином. Как результат, «Нью-Джерси» был оштрафован, а Ковальчук мог вернуться в НХЛ в течение предстоящих пяти лет только с разрешения клуба и владельцев лиги.

Уроженец Твери не раз говорил о готовности выступать в НХЛ только за команду с реальными шансами в борьбе за чемпионство. «Лос-Анджелес» сложно назвать основным претендентом на победу в турнире, но с большой вероятностью клуб, который в 2012 году встал на пути Ковальчука к Кубку Стэнли (единственного недостающего трофея в карьере спортсмена), примет участие в плей-офф.

Успешной ли будет перезагрузка отношений Ковальчука с НХЛ? У независимых аналитиков больше вопросов, нежели ответов. По мнению экспертов, «Лос-Анджелес» пошел на серьезный риск, подписав трехлетний контракт на сумму $18,5 млн с 35-летним форвардом. В самом «Лос-Анджелесе», что неудивительно, поют Ковальчуку дифирамбы, не демонстрируя даже толики сомнения в правильности своего решения.

Опасения экспертов можно понять. Да, все помнят успешное возвращение россиянина Александра Радулова в НХЛ после многолетнего выступления в России, но ему на тот момент было 30 лет, а Ковальчуку сейчас 35 и впереди трехлетний контракт. Все-таки интенсивность игры и уровень хоккеистов в заокеанской лиге заметно выше. В то же время можно вспомнить успешное возвращение в 2011 году после трех сезонов в КХЛ на тот момент 39-летнего чешского форварда Яромира Ягра. Впоследствии чех провел восемь неполных сезонов в НХЛ.

Чтобы понять, на что способен Ковальчук в свои 35 лет, североамериканские эксперты прибегли к теории эквивалентности, одним из авторов которой является действующий ведущий аналитик «Лос-Анджелеса». Согласно ей, одно очко в КХЛ равняется 0,763 в НХЛ. В регулярном чемпионате-2017/18 Ковальчук записал на свой счет 63 очка (32 шайбы и 32 передачи) в 53 играх.

И судя по этим показателям, в заокеанской лиге россиянин набрал бы 73 очка (35 + 37) в 79 играх, что на десять очков меньше показателя его последнего полноценного сезона НХЛ. Однако эта теория разбивается о статистические данные Артемия Панарина или Александра Радулова.

Предстоящий сезон российский форвард начнет в ведущем звене со словенцем Анже Копитаром и переживающим второй пик карьеры американцем Дастином Брауном. По крайней мере, в таком сочетании игроки нередко выходили в предсезонных встречах, в четырех из которых Ковальчук отметился шайбой и передачей.

На данный момент на счету Ковальчука 816 игр в НХЛ, 417 шайб, из которых 60 победных, 14 заброшены в овертайме, и 399 передач. Если ему удастся забросить две шайбы в дополнительное время, он войдет в тройку лучших бомбардиров в истории НХЛ в овертаймах.

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Овечкин идет на рекорд

Из россиян основными претендентами на Кубок Стэнли в новом сезоне являются Малкин («Питтсбург»), Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все — «Тампа-Бэй»), а также вашингтонская тройка — Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Овечкин, помимо борьбы за второй подряд Кубок Стэнли, в предстоящем сезоне, вероятно, побьет очередной рекорд — на этот раз своего бывшего одноклубника Сергея Федорова, став самым результативным россиянином в истории НХЛ. На данный момент в активе капитана «Вашингтона» 1122 очка, до рекорда ему не хватает 58 очков. Сложно представить, что 33-летнему форварду не удастся обойти Федорова, поскольку он ни разу не опускался ниже планки 65 очков в полноценном сезоне.

Также Овечкин в 14-м подряд сезоне может забросить не менее 30 шайб и обойти по этому показателю Бобби Халла, Уэйна Гретцки и Фила Эспозито, заняв третье место в истории лиги. На данный момент рекорд НХЛ принадлежит Майку Гартнеру и Яромиру Ягру — 15 сезонов. Однако Овечкин — единственный игрок из этого списка (в него входят хоккеисты с серией от пяти сезонов), которому удалось забросить не менее 30 шайб в каждом из проведенных в НХЛ сезонов.

В то же время Малкин будет идти к психологической отметке. Он, вероятно, станет пятым россиянином, который достигнет отметки 1000 очков в НХЛ. До столь знаменательного события ему осталось набрать 70 очков. Также 32-летний форвард находится на пути к 400-й шайбе (на данный момент — 370) и 600-й передаче (560). Он может стать четвертым среди россиян по числу результативных передач в НХЛ.

Голкипер «Тампы-Бэй» Василевский в случае успешного выступления выйдет в лидеры в истории команды по числу «сухих» игр, обойдя по этому показателю соотечественника Николая Хабибулина (14) и американца Бена Бишопа (18). На данный момент в активе Василевского 12 «сухих» игр.

Лидеры «Коламбуса» вратарь Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин по ходу сезона могут покинуть команду. Контракты обоих игроков истекают летом 2019 года, и руководство «Коламбуса» будет вынуждено обменять игроков, если не придет к согласию с хоккеистами. По данным СМИ, Бобровский требует увеличения зарплаты с $7,4 млн в год до $10,5 млн. Пойдя на уступки двукратному обладателю «Везины трофи» (приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ), клуб поставит под серьезный вопрос будущее Панарина в команде.

Для нападающего «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко старт сезона выдастся тяжелым. Игрок с апреля восстанавливался после травмы плеча, на которой была проведена операция. В итоге из-за восстановления он пропстил первые предсезонные игры. В трех конттрольных встречах Тарасенко записал на свой счет шайбу и две передачи.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов в прошлом сезоне доказал, что не зря клуб сделал на него ставку. Форвард набрал 72 очка (27 + 45), но, несмотря на это, клуб во второй раз подряд не оправдал ожидания, не выйдя в плей-офф. С нынешнего сезона в одноклубниках у Радулова будет соотечественник Валерий Ничушкин, который вернулся в «Даллас» после двух сезонов в московском ЦСКА. Правда, в предсезонных играх Ничушкин пока выступает неважно — одна передача в четырех играх при среднем времени на площадке порядка 11 минут. Одним из лидеров команды по показателям в межсезонье стал 21-летний российский форвард Денис Гурьянов (шайба и три передачи в четырех играх), который, несмотря на статистику, был отправлен в фрам-клуб.

Российский нападающий «Рейндженс» Павел Бучневич находится в центре внимания перед стартом сезона. От 23-летнего форварда ожидают заметного прогресса в нынешнем чемпионате. В прошлом регулярном сезоне Бучневич стал одним из лидеров команды. Он набрав 43 очка в 74 играх, реабилитировавшись за неудачный дебютный сезон.

Однако тренерский штаб не всегда был доволен им, из-за чего форвард не имел постоянного места в ведущей тройки. В предстоящем чемпионате от россиянина ждут большей стабильности и надеются, что он будет одним из тех, кто поведет молодую команду за собой. Многого в «Рейнджерс» ожидают и от российского форварда Владислава Наместникова, который в конце прошлого сезона с завидными показателями перешел в клуб из «Тампы-Бэй».

В общей сложности в стартовом отрезке предстоящего сезона НХЛ выступят порядка 34 российских игроков (окончательное количество будет известно по итогам предсезонных игр). По ходу сезона российское представительство будет меняться: одни будут отправлены в фарм-клубы, другие — вызваны в основные команды. Например, в прошлом году 29 россиян приняли участие в старте сезона, а по ходу сезона численность увеличилась до 39.