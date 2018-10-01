Киселевич пропустит старт сезона в НХЛ из-за перелома челюсти

Источник: AP 2018

«У Киселевича диагностирован перелом челюсти. Он начнет сезон в списке травмированных хоккеистов. Богдан пропустит как минимум две недели», — приводит слова Бугнера североамериканский журналист.

Россиянин получил травму в предсезонном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) — хоккеист получил серьезную травму после неудачной попытки блокировать бросок соперника. Шайба попала игроку в лицо, после чего ему наложили 40 швов.

28-летний Киселевич летом подписал контракт с «Флоридой» на один год. Последние четыре сезона он играл за московский ЦСКА.