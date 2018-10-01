Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сочи
Хоккей. КХЛ
30.09
Динамо Мн1
Авангард2
Хоккей. КХЛ
30.09
Витязь3
Сибирь4
Хоккей. КХЛ
30.09
Торпедо НН4
Амур3
Все события
Фоторепортажи
14Как фанаты взорвали матч «Торпедо» — «Динамо»
16Как Санкт-Петербург принимал чемпионат мира по хоккею
11:47 (мск), источник: Газета.Ру

Киселевич пропустит старт сезона в НХЛ из-за перелома челюсти

Российский защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич пропустит старт регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает в своем твиттер-аккаунте журналист CBSMiami Дэвид Дворк.

Наверх
Источник: AP 2018

«У Киселевича диагностирован перелом челюсти. Он начнет сезон в списке травмированных хоккеистов. Богдан пропустит как минимум две недели», — приводит слова Бугнера североамериканский журналист.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин получил травму в предсезонном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) — хоккеист получил серьезную травму после неудачной попытки блокировать бросок соперника. Шайба попала игроку в лицо, после чего ему наложили 40 швов.

28-летний Киселевич летом подписал контракт с «Флоридой» на один год. Последние четыре сезона он играл за московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что одноклубник Ковальчука и лидер «Лос-Анджелеса» пропустит старт сезона НХЛ.

Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Усманов рассказал о «последнем олигархе в России»
Россиян будут автоматически подключать к системе накопления пенсии
Тюрьма и предательство: почему Роналду ушел из «Реала»
Гвардиола на неделю отстранил игрока от тренировок за опоздание
Подальше от Загитовой: Канада и Франция для Медведевой
Марадона посоветовал Месси не возвращаться в сборную Аргентины
«Свеч готов». РФ в ожидании новой звезды НХЛ и рекорда Овечкина
Каррера: Слово «стыд» неуместно в отношении игры «Спартака»
ФК ЦСКА продал свыше 60 тысяч пакетов билетов на матчи ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь