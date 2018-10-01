Кучеров обошел Малкина и Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ

Как отмечается в сообщении на странице NHL Network в Twitter, Кучеров занял третье место в рейтинге, Малкин стал четвертым, Овечкин — пятым. Возглавил рейтинг форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Одноклубник Малкина нападающий Сидни Кросби расположился на второй строчке.
В первую десятку рейтинга также вошли Виктор Хедман (защитник, «Тампа Бэй»), Дрю Даути (защитник, «Лос-Анджелес»), Эрик Карлссон (защитник, «Сан-Хосе»), Тэйлор Холл (нападающий, «Нью-Джерси») и Остон Мэттьюс (нападающий, «Торонто»).
Кучеров в сезоне-2017/18 набрал 100 (39+61) очков в 80 матчах регулярного чемпионата и занял третье место в списке лучших бомбардиров.