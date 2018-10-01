Кучеров обошел Малкина и Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ

Как отмечается в сообщении на странице NHL Network в Twitter, Кучеров занял третье место в рейтинге, Малкин стал четвертым, Овечкин — пятым. Возглавил рейтинг форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Одноклубник Малкина нападающий Сидни Кросби расположился на второй строчке.