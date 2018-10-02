Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
1.10
Трактор1
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
1.10
Салават Юлаев1
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
1.10
Йокерит4
Сочи2
Все события
Фоторепортажи
14Как фанаты взорвали матч «Торпедо» — «Динамо»
21ЦСКА победил «Спартак» в хоккейном дерби
09:14 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты «Вашингтона» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

ТАСС, 2 октября. Игрокам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» вручили чемпионские перстни за победу в розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Наверх

Вручение прошло в понедельник на общекомандной встрече. Свои перстни получили российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Ранее также сообщалось, что владелец команды Тед Леонcис подарит чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли 500 сотрудникам клуба.

В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, в финальной серии одержав победу над «Вегасом» со счетом 4−1.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Абрамович намерен получить £3 млрд
До матча с нами бразильцы смеялись, а после - плакали
ЦСКА сыграет с действующим победителем ЛЧ мадридским «Реалом»
«Спорт-Экспресс»: «Спартак» ищет варианты замены Карреры
В США возобновили дело в отношении Роналду об изнасиловании
Черышев может «уволить» Моуринью: анонс матчей Лиги чемпионов
Карпин не удивлен, что «Спартак» не играет. Цитаты тура
Макгрегор уверен в том, что сможет нокаутировать Нурмагомедова
Российские клубы начинают борьбу за путевку в Евролигу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь