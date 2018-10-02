Хоккеисты «Вашингтона» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

Вручение прошло в понедельник на общекомандной встрече. Свои перстни получили российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Ранее также сообщалось, что владелец команды Тед Леонcис подарит чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли 500 сотрудникам клуба.