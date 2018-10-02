Хоккеисты «Вашингтона» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли
ТАСС, 2 октября. Игрокам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» вручили чемпионские перстни за победу в розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2017/18. Об этом сообщает
ТАСС, 2 октября. Игрокам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» вручили чемпионские перстни за победу в розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2017/18. Об этом сообщает
Вручение прошло в понедельник на общекомандной встрече. Свои перстни получили российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Ранее также сообщалось, что владелец команды Тед Леонcис подарит чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли 500 сотрудникам клуба.
В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, в финальной серии одержав победу над «Вегасом» со счетом 4−1.