Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
1.10
Трактор1
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
1.10
Салават Юлаев1
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
1.10
Йокерит4
Сочи2
Все события
Фоторепортажи
8Кого Черчесов не вызвал в сборную России
21ЦСКА победил «Спартак» в хоккейном дерби
12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

NHL.com: Макдэвид — главный претендент на «Харт Трофи», Овечкин не вошёл в топ-5

Авторы официального сайта Национальной хоккейной лиги попытались предсказать, кто выиграет «ХартТрофи» — приз самому ценному игроку- по итогам регулярного чемпионата-2018/19.

Наверх
Источник: AP 2018

18 экспертов называли по пять кандидатов со схемой распределения очков 5−4−3−2−1.

Читайте также
Кучеров обошел Малкина и Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ

Лидером стал Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», набравший 52 очка (шесть первых мест). В тройку также вошли капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (42 очка, два первых места) и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес (30 очков, три первых места).

Четвёртым стал ещё один представитель «Лифс» Остон Мэттьюс с 21 очком (два первых места). Пятое место разделили форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (по 19 очков и одному первому месту).

Первые места также получили ставший седьмым капитан «Тампы» Стивен Стэмкос (16 очков, два первых места) и занявший восьмое место защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (15 очков, одно первое место).

Всего были упомянуты 20 игроков, в том числе ещё два россиянина. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») набрал четыре очка, а Евгений Малкин («Питтсбург») — два. Действующий обладатель приза Тейлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз») также набрал два очка.

Эдмонтон Ойлерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Загитова рассказала правду об отношениях с Медведевой!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
ЦСКА сыграет с действующим победителем ЛЧ мадридским «Реалом»
Российские волейболистки одержали третью победу на ЧМ
В США возобновили дело в отношении Роналду об изнасиловании
Карпин не удивлен, что «Спартак» не играет. Цитаты тура
Макгрегор уверен в том, что сможет нокаутировать Нурмагомедова
СМИ: Крикунов возглавит московское «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь