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13:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил состав команды на начало сезона

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём официальном сайте объявил состав команды на начало регулярного чемпионата.

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Источник: AP 2018

Вратари (2): Хенрик Лундквист и Александр Георгиев;.

Защитники (8): Фредрик Клаессон, Энтони ДиАнджело, Адам Маккуэйд, Нил Пионк, Кевин Шаттенкирк, Брэди Шей, Брендан Смит и Марк Стаал;.

Нападающие (13): Павел Бучневич, Филип Хытил, Йеспер Фаст, Кевин Хэйз, Бретт Хауден, Крис Крайдер, Винни Леттьери, Коди Маклеод, Владислав Наместников, Райан Спунер, Джимми Веси, Мика Зибанеджад, Матс Цуккарелло.

Кроме этого, в списке травмированных находятся форварды Мэтт Белески (плечо), Брэндон Кроули (характер травмы не известен) и Бу Нивз (сотрясение).

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 4 октября мск матчем между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс».

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