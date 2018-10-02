В США продолжают душить Овечкина. В рейтинге главных звезд нового сезона он не попал даже в топ-5
Первый опять Макдэвид.
Первый опять Макдэвид.
Редакторы и авторы официального сайта Национальной хоккейной лиги составили список претендентов на награды по итогам стартующего на днях сезона. 18 экспертов называли по пять кандидатов со схемой распределения очков 5−4−3−2−1 на каждый трофей. Результаты получились неоднозначными. Особенно для российских хоккейных болельщиков.
Лидером в борьбе за «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку — по итогам регулярного чемпионата-2018/19 стал, конечно же, Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Ему шесть экспертов отдали первое место. 21-летняя звезда мирового хоккея брала этот трофей в 2017 году. В тройку также вошли капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби и новоиспеченный форвард «Торонто» Джон Таварес. Четвертым стал еще один представитель «Лифс» Остон Мэттьюс. Пятое место разделили Никита Кучеров и Нэтан Маккиннон.
Действующий обладатель «Харта» Тейлор Холл даже не попал в топ-10. Не нашлось там места и трехкратному победителю в этой номинации Александру Овечкину. Капитан «Вашингтона» лишь 15-й в этом рейтинге. Помнится, что и канадское издание TSN недавно не включило Александра в топ-10 лучших игроков НХЛ. Правда, слишком большое значение этому рейтингу сайта лиги придавать не стоит. В прошлом году экспертам NHL.com не удалось угадать ни одного номинанта на «Харт». Тогда они практически безоговорочно отдавали победу Макдэвиду, а Овечкина и Малкина даже не включили в список.
В борьбе за «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю — официальный сайт НХЛ отдает Андрею Василевскому второе место, Сергею Бобровскому — четвертое. Наибольшее число голосов набрал голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк. Действующий обладатель почетной награды Пекка Ринне также вошел в число 14 вратарей, которые претендуют в новом сезоне на «Везину».
За личную награду в этом сезоне может побороться еще один россиянин. Андрей Свечников занял третье место в голосовании за победителя «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку. Лидером стал, как не трудно догадаться, первый номер драфта-2018 защитник «Баффало» Расмус Далин. Восемь экспертов отдали ему первое место. Второе место занял еще один швед Элиас Петтерссон. В прошлом году «Колдера» брал Мэтью Барзал из «Айлендерс». Два года назад награда досталась Артемию Панарину. Приз лучшему новичку можно получить лишь раз в карьере — хоккеист не может быть номинирован на приз, если он сыграл 25 игр в одном из предшествующих сезонов или более 6 игр в любых двух предыдущих сезонах, также претендент должен быть не старше 26 лет.