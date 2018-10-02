«Вашингтон» забрал Дмитрия Яшкина с драфта отказов «Сент-Луиса»

25-летний чешский форвард выступал за «Сент-Луис» пять лет. Яшкин провёл в НХЛ 266 матчей, в которых набрал 61 (25+36) очко. В предыдущем сезоне Яшкин в 76 встречах набрал 17 (6+11) очков. Контракт с хоккеистом будет действовать ещё один сезон, зарплата — $ 1,1 млн.