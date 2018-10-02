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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вашингтон» забрал Дмитрия Яшкина с драфта отказов «Сент-Луиса»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» забрал с драфта отказов «Сент-Луис Блюз» нападающего Дмитрия Яшкина, информирует в своём «твиттере» Эллиотт Фридман.

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Источник: Reuters

25-летний чешский форвард выступал за «Сент-Луис» пять лет. Яшкин провёл в НХЛ 266 матчей, в которых набрал 61 (25+36) очко. В предыдущем сезоне Яшкин в 76 встречах набрал 17 (6+11) очков. Контракт с хоккеистом будет действовать ещё один сезон, зарплата — $ 1,1 млн.

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Также сообщается, что с драфта отказов «Торонто Мэйпл Лифс» забрали голкиперов Кёртиса Макиленни и Келвина Пикара. Макиленни забрала «Каролина Харрикейнз», Пикара — «Филадельфия Флайерз».

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