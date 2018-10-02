Дубль Овечкина или реванш Малкина? Главные русские интриги нового сезона НХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Похмельный» синдром для Овечкина

Первый в истории клуба Кубок Стэнли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметил со всем размахом широкой русской души — c икрой, пельменями и кое-чем покрепче. Расхожая мысль о чемпионском «похмелье» полезла в голову сама собой. Выиграть второй титуа подряд в современной НХЛ, где конкуренция высока как никогда, очень сложно. Это удалось добиться только «Питтсбургу» ценой невероятных усилий, а еще благодаря наличию в составе двух лучших центральных нападающих последнего десятилетия — Малкина и Кросби.

В «Вашингтоне» на данной позиции тоже парни не промах — Кузнецов и Бэкстрем. Еще не стар Овечкин, доказавший, что развиваться и совершенствовать собственную игру можно и после того, как ты перешел в возрастную категорию «30+». Тодду Рирдену, переместившемуся из ассистентов в главные тренеры, предстоит справиться с возросшей ответственностью. Смогут ли они все, лишенные прежней мотивации и утолившие голод по победам, снова достать из себя 120 процентов — один из главных вопросов предстоящего сезона. Веры в новый успех «Кэпиталз» немного. Но покажите пальцем на того, кто ставил на «Вашингтон» год назад?

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Последний год русской «Тампы» при Айзермане

Архитектор нынешней «Тампы» Стив Айзерман в середине сентября сенсационно ушел с поста генерального менеджера, заставив усомниться в светлых перспективах команды. Его нынешняя роль консультанта — скорее номинальная. На бумаге «Болтс» по-прежнему сильны. Все лидеры находятся в самом соку — не стоит ставить крест на кубковых перспективах «Тампы». Молодежь в лице Василевского, Пойнта, Сергачева, Сирелли и даже Гурда только начала раскрывать свой потенциал. Однако похожая картина наблюдалась и в предыдущие лет пять.

В то же время внутренний голос подсказывает, что если команда снова не доберется до трофея, то ее ждут большие изменения в следующее межсезонье — как на тренерской скамейке, так и в составе. Русским игрокам клуба необходимо хотя бы удержаться на прежнем уровне. Кучерову и Василевскому предстоит доказать, что они заслуживают право считаться суперзвездами НХЛ, а Сергачеву как минимум не сдать своих позиций по сравнению с дебютным сезоном.

Ковальчук в погоне за «Тройным золотым клубом»

Возвращение Ильи Ковальчука в НХЛ спустя пять лет в уже солидном по любым хоккейным меркам возрасте порадовало тем, что даже у человека, имеющего семью, четырех детей и астрономический банковский счет, сохранился дух авантюризма. Попытка выиграть Кубок Стэнли — единственный недостающий титул для вхождения в «Тройной золотой клуб», включающий золото Олимпиады и чемпионата, похвальна.

«Лос-Анджелес» россиянину подходит в первую очередь опытом лидеров — им всем под 30 либо уже за 30. Молодых и ранних, без которых сейчас не обходится ни одна чемпионская команда, кот наплакал.

Выставочные матчи показали, что у «Королей» пока полно проблем. К тому же получил перелом пальца после попадания шайбой ветеран Браун, которому «удружил» капитан команды и партнер по первой тройке Копитар. Пострадавший выбыл из строя на неопределенный срок, а ведь именно он отвечал в ударном звене за силовую составляющую, работу в углах и на чужом пятачке.

В теории Ковальчук готов выбить хотя бы 30 голов. Его место на левом борту в большинстве уже незыблемо, бросок все также силен и опасен, а Копитар и защитник Даути умеют доставлять шайбу до своих снайперов, как мало кто другой в мире. Кубок Стэнли — это совсем другая история. Пока даже помощь русского снайпера не делает его команду фаворитом в Западной конференции. Вполне реален расклад, что при нынешней конкуренции «Лос-Анджелес» пролетит мимо плей-офф.

Прощальная гастроль Бобровского и Панарина

Провинциальный Коламбус все лето сотрясали грустные для местных болельщиков известия. Русские лидеры клуба Бобровский и Артемий Панарин не спешат продлевать истекающие следующим летом контракты. Генеральный менеджер Ярмо Кекеляйнен изо всех сил старался делать хорошую мину, но получалось у него это плохо. Похоже, в клубе все уже смирились с тем, что два россиянина дадут «прощальную гастроль» и уедут в более престижные клубы.

Возможно, их обмены случатся ближе к дедлайну во второй половине февраля. Хотя Бобровский, если ему предложат долгосрочное соглашение на уровне вратаря «Монреаля» Прайса, то есть в районе 10 миллионов долларов в год, может и остататься. Хочется верить в вариант, который сейчас воспринимается как сказочный. «Коламбус» берет Кубок Стэнли, и российские звезды триумфально покидают клуб в ореоле победителей.

Пожелание Малкина

Обычно аккуратный в своих высказываниях Евгений Малкин перед сезоном смело заявил, что в ближайшие пять лет рассчитывает оставаться в числе лучших центральных нападающих лиги, а его «Питтсбург» возьмет еще пару Кубков Стэнли. Нынешний сезон станет проверкой того, насколько его громкие слова соотносятся с делом. Чемпионское окно для «Пингвинз» еще не захлопнулось, хотя большинству ключевых игроков уже за 30.

После непривычно раннего вылета в минувшем плей-офф команда впервые за три года могла как следует отдохнуть от хоккея. Этот фактор нельзя недооценивать.

Шансы «Питтсбурга» на очередное чемпионство не кажутся огромными на фоне остальных конкурентов по «Востоку». Но ни «Тампе», ни «Вашингтону», ни «Бостону», ни «Торонто» команда ни в чем не уступает. Осталось подойти к кубковой весне без серьезных травм и тогда, не исключено, пожелание Малкина сбудется.

Варламов под ударом

Никто не удивится, если «Колорадо», неожиданно ворвавшийся в прошлом сезоне в плей-офф из небытия, снова вернется на дно Западной конференции. Слишком нелогичным кажется его взлет, основанный на гениальной игре капитана команды Нэйтана Маккиннона.

Больше волнует судьба вратаря Семена Варламова, чьи позиции в команде пошатнулись. Если подписание лучшего вратаря КХЛ Павла Француоза выглядит попыткой выиграть в рулетку, то приобретение в «Вашингтоне» за приличную компенсацию вратаря Филиппа Грубауэра и заключение с ним трехлетнего контракта на 10 миллионов — это удар по россиянину. Похоже, нынешний сезон станет последним для Варламова в Денвере.

«Флорида» — новый базовый клуб сборной России

«Флорида» не испытывала настолько теплых чувств к игрокам из России со времен Павла Буре и Виктора Козлова еще в начале 2000-х. Если бы не перелом челюсти у защитника Киселевича, то южане начали бы сезон с тремя русскими.

Помимо Дадонова и Мамина в основном составе также есть финн Барков и швейцарец Мальгин — дети известных в прошлом игроков «Спартака» и «Химика».

К этому обстоятельству следует добавить тот факт, что летом на драфте «Пантерз» в первом раунде выбрали нападающего «Локомотива» Денисенко. Кажется, у «Вашингтона» на глазах вырастает главный конкурент в неофициальной и шутливой номинации «базовый клуб сборной России из НХЛ». Следовательно, за «Флоридой» в ближайшее время будет интересно следить по разным причинам. Потенциально эта команда способна не только пробиться в плей-офф, но и преподнести там сюрприз.

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Вторая попытка Радулова вывести «Даллас» в плей-офф

Два года подряд «Даллас», имеющий в своем составе нескольких звезд первой величины, с треском пролетает мимо плей-офф. С трудом верится, что и на этот раз команда останется без кубковой весны. Клуб пригласил на пост главного тренера Джима Монтгомери. Он блестяще работал на студенческом уровне, а когда-то в качестве игрока на полсезона заехал в «Салават Юлаев» в первой половине 2000-х. Ему наверняка будет о чем вспомнить, пообщавшись с Радуловым.

Главная задача тренера-новичка слепить из «Старз» команду, которая перестанет выезжать исключительно на лидерах — в прошлом это далеко не всегда помогало, а сможет рассчитывать на прогресс игроков пятерок со вторую по четвертую. Одним из потенциальных кандидатов на прорыв является вернувшийся спустя два года из ЦСКА Валерий Ничушкин. Для него наступает время «сейчас или никогда», чтобы дорасти до заметной фигуры на уровне НХЛ.

Претендент на «Колдер Трофи»

«Каролина», долгие годы холодно относившаяся к игрокам из России и находившаяся за задворках нашего внимания, внезапно ворвалась в первые ряды. Причина — 18-летний Андрей Свечников, второй номер драфта-20018.

Его считают самым талантливым молодым русским игроком со времен Евгения Кузнецова. В отличие от челябинца, Свечников выбрал неоднозначный североамериканский путь развития и пока на нем преуспел.

Воспитанник «Ак Барса», уже сейчас зачастую играющий так, словно ему исполнилось как минимум 25 лет, является одним из главных претендентов на приз лучшего новичка сезона. Самое интересное, что в «Каролине» есть еще один претендент, пусть и не такой очевидный, на этот ценный индивидуальный трофей. Валентин Зыков отбарабанил шесть сезонов в юниорской лиге Квебека и АХЛ, не растеряв за это время своих бомбардирских качеств. Он имеет небольшой опыт выступлений в НХЛ — 12 матчей за два года с 8 набранным очками. Как и Свечников, Зыков начнет сезон в основном составе. Но относительно конкретного места ясности нет. Очевидно, что его сильные стороны — атакующие навыки, полезные в большинстве. Главный тренер Род Бриндамор наверняка даст Зыкову шанс. И тут уроженцу Санкт-Петербурга надо хвататься за него всеми конечностями — в отличие от Свечникова его за уши тянуть в клубе никто не будет.

Судьба контингента из КХЛ

Каждый год в Северную Америку отправляются несколько игроков из КХЛ в надежде закрепиться в сильнейшей лиге мира и доказать всем, что способны на равных играть против звезд первой величины. На новом месте получается далеко не у каждого. Но на провалившихся Шипачева и Дыбленко найдутся свои Дадонов и Мамин.

Нынешнее межсезонье было интересно тем, что поток отъезжающих был довольно большим: Любушкин, Шумаков, Киселевич, Ожиганов, Яковлев, Самсонов, Швырев. Да и отправившийся за океан год назад Воробьев имеет больше отношение к КХЛ, где успел отыграть в два раза больше, чем в АХЛ. Кто из них станет своим в НХЛ, пока предсказать сложно. Очень жаль, что получил перелом челюсти в одном из последних выставочных матчах Киселевич, уже застолбивший себе место в третьей паре «Флориды». Наверняка начнут сезон в НХЛ Ожиганов в «Торонто» и Любушкин. Остальным пока придется поиграть в АХЛ.