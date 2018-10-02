Дубль Овечкина или реванш Малкина? Главные русские интриги нового сезона НХЛ
В ночь на четверг за океаном стартует регулярный чемпионат НХЛ. «СЭ» рассказывает о самых интересных интригах, которые касаются российских хоккеистов.
В ночь на четверг за океаном стартует регулярный чемпионат НХЛ. «СЭ» рассказывает о самых интересных интригах, которые касаются российских хоккеистов.
Первый в истории клуба Кубок Стэнли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметил со всем размахом широкой русской души — c икрой, пельменями и
В «Вашингтоне» на данной позиции тоже парни не промах — Кузнецов и Бэкстрем. Еще не стар Овечкин, доказавший, что развиваться и совершенствовать собственную игру можно и после того, как ты перешел в возрастную категорию «30+». Тодду Рирдену, переместившемуся из ассистентов в главные тренеры, предстоит справиться с возросшей ответственностью. Смогут ли они все, лишенные прежней мотивации и утолившие голод по победам, снова достать из себя 120 процентов — один из главных вопросов предстоящего сезона. Веры в новый успех «Кэпиталз» немного. Но покажите пальцем на того, кто ставил на «Вашингтон» год назад?
Архитектор нынешней «Тампы» Стив Айзерман в середине сентября сенсационно ушел с поста генерального менеджера, заставив усомниться в светлых перспективах команды. Его нынешняя роль консультанта — скорее номинальная. На бумаге «Болтс»
В то же время внутренний голос подсказывает, что если команда снова не доберется до трофея, то ее ждут большие изменения в следующее межсезонье — как на тренерской скамейке, так и в составе. Русским игрокам клуба необходимо хотя бы удержаться на прежнем уровне. Кучерову и Василевскому предстоит доказать, что они заслуживают право считаться суперзвездами НХЛ, а Сергачеву как минимум не сдать своих позиций по сравнению с дебютным сезоном.
Возвращение Ильи Ковальчука в НХЛ спустя пять лет в уже солидном по любым хоккейным меркам возрасте порадовало тем, что даже у человека, имеющего семью, четырех детей и астрономический банковский счет, сохранился дух авантюризма. Попытка выиграть Кубок Стэнли — единственный недостающий титул для вхождения в «Тройной золотой клуб», включающий золото Олимпиады и чемпионата, похвальна.
Выставочные матчи показали, что у «Королей» пока полно проблем. К тому же получил перелом пальца после попадания шайбой ветеран Браун, которому «удружил» капитан команды и партнер по первой тройке Копитар. Пострадавший выбыл из строя на неопределенный срок, а ведь именно он отвечал в ударном звене за силовую составляющую, работу в углах и на чужом пятачке.
В теории Ковальчук готов выбить хотя бы 30 голов. Его место на левом борту в большинстве уже незыблемо, бросок все также силен и опасен, а Копитар и защитник Даути умеют доставлять шайбу до своих снайперов, как мало кто другой в мире. Кубок Стэнли — это совсем другая история. Пока даже помощь русского снайпера не делает его команду фаворитом в Западной конференции. Вполне реален расклад, что при нынешней конкуренции «Лос-Анджелес» пролетит мимо
Провинциальный Коламбус все лето сотрясали грустные для местных болельщиков известия. Русские лидеры клуба Бобровский и Артемий Панарин не спешат продлевать истекающие следующим летом контракты. Генеральный менеджер Ярмо Кекеляйнен изо всех сил старался делать хорошую мину, но получалось у него это плохо. Похоже, в клубе все уже смирились с тем, что два россиянина дадут «прощальную гастроль» и уедут в более престижные клубы.
Возможно, их обмены случатся ближе к дедлайну во второй половине февраля. Хотя Бобровский, если ему предложат долгосрочное соглашение на уровне вратаря «Монреаля» Прайса, то есть в районе 10 миллионов долларов в год, может и остататься. Хочется верить в вариант, который сейчас воспринимается как сказочный. «Коламбус» берет Кубок Стэнли, и российские звезды триумфально покидают клуб в ореоле победителей.
Обычно аккуратный в своих высказываниях Евгений Малкин перед сезоном смело заявил, что в ближайшие пять лет рассчитывает оставаться в числе лучших центральных нападающих лиги, а его «Питтсбург» возьмет еще пару Кубков Стэнли. Нынешний сезон станет проверкой того, насколько его громкие слова соотносятся с делом. Чемпионское окно для «Пингвинз» еще не захлопнулось, хотя большинству ключевых игроков уже за 30.
Шансы «Питтсбурга» на очередное чемпионство не кажутся огромными на фоне остальных конкурентов по «Востоку». Но ни «Тампе», ни «Вашингтону», ни «Бостону», ни «Торонто» команда ни в чем не уступает. Осталось подойти к кубковой весне без серьезных травм и тогда, не исключено, пожелание Малкина сбудется.
Никто не удивится, если «Колорадо», неожиданно ворвавшийся в прошлом сезоне в
Больше волнует судьба вратаря Семена Варламова, чьи позиции в команде пошатнулись. Если подписание лучшего вратаря КХЛ Павла Француоза выглядит попыткой выиграть в рулетку, то приобретение в «Вашингтоне» за приличную компенсацию вратаря Филиппа Грубауэра и заключение с ним трехлетнего контракта на 10 миллионов — это удар по россиянину. Похоже, нынешний сезон станет последним для Варламова в Денвере.
«Флорида» не испытывала настолько теплых чувств к игрокам из России со времен Павла Буре и Виктора Козлова еще в начале 2000-х. Если бы не перелом челюсти у защитника Киселевича, то южане начали бы сезон с тремя русскими.
К этому обстоятельству следует добавить тот факт, что летом на драфте «Пантерз» в первом раунде выбрали нападающего «Локомотива» Денисенко. Кажется, у «Вашингтона» на глазах вырастает главный конкурент в неофициальной и шутливой номинации «базовый клуб сборной России из НХЛ». Следовательно, за «Флоридой» в ближайшее время будет интересно следить по разным причинам. Потенциально эта команда способна не только пробиться в
Два года подряд «Даллас», имеющий в своем составе нескольких звезд первой величины, с треском пролетает мимо
Главная задача
Его считают самым талантливым молодым русским игроком со времен Евгения Кузнецова. В отличие от челябинца, Свечников выбрал неоднозначный североамериканский путь развития и пока на нем преуспел.
Воспитанник «Ак Барса», уже сейчас зачастую играющий так, словно ему исполнилось как минимум 25 лет, является одним из главных претендентов на приз лучшего новичка сезона. Самое интересное, что в «Каролине» есть еще один претендент, пусть и не такой очевидный, на этот ценный индивидуальный трофей. Валентин Зыков отбарабанил шесть сезонов в юниорской лиге Квебека и АХЛ, не растеряв за это время своих бомбардирских качеств. Он имеет небольшой опыт выступлений в НХЛ — 12 матчей за два года с 8 набранным очками. Как и Свечников, Зыков начнет сезон в основном составе. Но относительно конкретного места ясности нет. Очевидно, что его сильные стороны — атакующие навыки, полезные в большинстве. Главный тренер Род Бриндамор наверняка даст Зыкову шанс. И тут уроженцу
Каждый год в Северную Америку отправляются несколько игроков из КХЛ в надежде закрепиться в сильнейшей лиге мира и доказать всем, что способны на равных играть против звезд первой величины. На новом месте получается далеко не у каждого. Но на провалившихся Шипачева и Дыбленко найдутся свои Дадонов и Мамин.
Нынешнее межсезонье было интересно тем, что поток отъезжающих был довольно большим: Любушкин, Шумаков, Киселевич, Ожиганов, Яковлев, Самсонов, Швырев. Да и отправившийся за океан год назад Воробьев имеет больше отношение к КХЛ, где успел отыграть в два раза больше, чем в АХЛ. Кто из них станет своим в НХЛ, пока предсказать сложно. Очень жаль, что получил перелом челюсти в одном из последних выставочных матчах Киселевич, уже застолбивший себе место в третьей паре «Флориды». Наверняка начнут сезон в НХЛ Ожиганов в «Торонто» и Любушкин. Остальным пока придется поиграть в АХЛ.
Михаил ЗИСЛИС