Комитет НХЛ одобрил идею создания клуба в Сиэтле

Ранее городской совет Сиэтла единогласно одобрил план по сносу стадиона KeyArena и возведению на его месте нового сооружения, где может играть новая команда НХЛ. Все восемь членов совета поддержали проект. Сообщается, что срок аренды будет рассчитан на 39 лет и предусматривает две опции продления на восемь лет.