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2 октября, источник: Чемпионат.com

Комитет НХЛ одобрил идею создания клуба в Сиэтле

Исполнительный комитет НХЛ дал положительную рекомендацию идее создания нового клуба Национальной хоккейной лиги в Сиэтле.

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Источник: AFP 2018

Ранее городской совет Сиэтла единогласно одобрил план по сносу стадиона KeyArena и возведению на его месте нового сооружения, где может играть новая команда НХЛ. Все восемь членов совета поддержали проект. Сообщается, что срок аренды будет рассчитан на 39 лет и предусматривает две опции продления на восемь лет.

Стоимость проекта, который реализует компания Seattle Arena Co, составляет $ 700 млн. Вместимость новой арены — от 17 до 19 тысяч человек.

Инициативную группу по созданию в Сиэтле команды НХЛ возглавляют кинопродюсер Джерри Брукхаймер и инвестор Дэвид Бондерман. Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн cчитает, если не возникнет проблем с расширением лиги, команда из этого города может начать играть в НХЛ с сезона-2020/21.

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