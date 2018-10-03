Новый сезон НХЛ начнется с поднятия чемпионского баннера на арене «Вашингтона»

Источник: AP 2018

Накануне старта сезона хоккеисты «Вашингтона», среди которых трое россиян — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, получили чемпионские перстни. В стартовом матче «Кэпиталз» примут «Бостон». «Вашингтон» во главе с капитаном команды Овечкиным долгие годы шел к победе и по ходу сезона будет находиться в центре внимания. Состав столичного клуба практически не изменился, однако произошла смена тренера — Тодд Рирден заменил Барри Тротца, который возглавил «Нью-Йорк Айлендерс».

Очень хочется снова вернуться в финал Кубка Стэнли. Финальная серия сама по себе просто великолепна. В ней хочется сыграть даже семь матчей. Атмосфера была потрясающей: телевидение, друзья, арена, раздевалка, все вокруг. Евгений Кузнецов

Интересно будет понаблюдать за «Вегасом». Команда в прошлом сезоне произвела фурор, дойдя до финала в качестве дебютанта лиги. Второй год покажет, столкнется ли команда с «синдромом второго сезона». В межсезонье клуб усилился центрфорвардом Полом Штястны и левым крайним Максом Пачиоретти.

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Возвращение Ковальчука в НХЛ и переход Тавареса в «Торонто»

После сезона-2012/13 Илья Ковальчук, выступавший тогда за «Нью-Джерси», объявил об окончании карьеры в НХЛ и перешел в СКА. Впереди у него были неудачная Олимпиада в Сочи, две победы в Кубке Гагарина и золото Игр в Пхёнчхане. Решив все задачи в Европе, 35-летний Ковальчук вернулся в НХЛ, чтобы выиграть Кубок Стэнли и закрыть последний пробел в послужном списке. 1 июля россиянин подписал трехлетний контракт с клубом «Лос-Анджелес» на сумму $18,75 млн.

В течение сезона можно ожидать два громких перехода с участием российских игроков. Лидеры «Коламбуса» — вратарь Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин — пока не могут договориться о новых контрактах. Летом следующего года у них завершаются соглашения, и 1 июля 2019 года они могут стать неограниченно свободными агентами. Если стороны так и не найдут компромисс, клубу придется искать варианты обмена.

В это межсезонье в лиге произошли два крупных перехода. Один из лучших центрфорвардов НХЛ Джон Таварес, всю карьеру выступавший в «Нью-Йорк Айлендерс», подписал семилетний контракт с «Торонто». 28-летний Таварес родился в пригороде Торонто и все детство болел за «Мэйпл Лифс».

За пару недель до начала регулярного чемпионата грянул еще один значимый переход. Швед Эрик Карлссон, дважды признававшийся лучшим защитником лиги, перешел из «Оттавы» в «Сан-Хосе». Новый сезон станет последним по действующему контракту 28-летнего Карлссона, и 1 июля 2019 года он может стать неограниченно свободным агентом.

НХЛ играет в Европе и ждет расширения

В этом сезоне команды НХЛ проведут три матча регулярного чемпионата в Европе. 6 октября на арене «Скандинавиум» в Гётеборге (Швеция) сыграют «Нью-Джерси» и «Эдмонтон», а 1 и 2 ноября на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки два матча проведут «Флорида» и «Виннипег».

Два встречи традиционно состоятся на открытом воздухе. 1 января 2019 года в матче «Зимней классики» на «Нотр-Дам Стэдиум» в городе Саут-Бенд сыграют «Чикаго» и «Бостон», а 23 февраля «Филадельфия» и «Питтсбург» проведут встречу на «Линкольн-файненшел-филд» в рамках «Стадионной серии» в Филадельфии.

Матч всех звезд состоится в Сан-Хосе 27 января.