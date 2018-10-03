Овечкин: Осталось выиграть Олимпиаду и можно заканчивать
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что ему для полного счастья не хватает победы на Олимпийских играх.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что ему для полного счастья не хватает победы на Олимпийских играх.
«Эмоции перед стартом сезона? Думаю, эмоции будут обычными, какими они бывают перед стартом нового сезона. Может быть, будет небольшой сумбур, волнение — ведь начнётся совсем другая игра, совсем другие скорости, чем в «предсезонке». Знаю по своему опыту: когда ты играешь против обладателей Кубка Стэнли, настраиваешься на матч
Этот год получился очень хорошим. Серёжка родился. Все, слава богу,