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10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин: Осталось выиграть Олимпиаду и можно заканчивать

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что ему для полного счастья не хватает победы на Олимпийских играх.

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Источник: AP 2018

«Эмоции перед стартом сезона? Думаю, эмоции будут обычными, какими они бывают перед стартом нового сезона. Может быть, будет небольшой сумбур, волнение — ведь начнётся совсем другая игра, совсем другие скорости, чем в «предсезонке». Знаю по своему опыту: когда ты играешь против обладателей Кубка Стэнли, настраиваешься на матч по-особому. Сильнее мотивация доказать, что ты не хуже чемпионов. Понимаю, что теперь против нас все будут играть именно так.

Этот год получился очень хорошим. Серёжка родился. Все, слава богу, живы-здоровы. А в хоккее мне теперь осталось только Олимпиаду выиграть. А так уже, можно сказать, есть все награды — и командные, и индивидуальные. В России первенство выигрывал, чемпионат мира выигрывал, Кубок Стэнли есть. Остались Олимпийские игры — и всё, можно заканчивать, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

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