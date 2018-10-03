Овечкин: Осталось выиграть Олимпиаду и можно заканчивать

«Эмоции перед стартом сезона? Думаю, эмоции будут обычными, какими они бывают перед стартом нового сезона. Может быть, будет небольшой сумбур, волнение — ведь начнётся совсем другая игра, совсем другие скорости, чем в «предсезонке». Знаю по своему опыту: когда ты играешь против обладателей Кубка Стэнли, настраиваешься на матч по-особому. Сильнее мотивация доказать, что ты не хуже чемпионов. Понимаю, что теперь против нас все будут играть именно так.