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08:54 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» обыграл «Монреаль» в первом матче нового сезона НХЛ

ТАСС, 4 октября. «Торонто» одержал победу над «Монреалем» на домашней площадке в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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Источник: Reuters

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились форварды Остон Мэттьюс (13-я и 62-я (ОТ) минуты) и новичок команды Джон Таварес (39), в прошлом сезоне защищавший цвета «Нью-Йорк Айлендерс». У «Монреаля» голы на счету нападающих Арттури Лехконена (10) и Эндрю Шоу (40).

Во встрече приняли участие два российских хоккеиста — защитники Николай Зайцев и Игорь Ожиганов. Зайцев провел на площадке 22 минуты 47 секунд, отметившись одним броском и одним хитом. Ожиганов в своем дебютном матче в НХЛ отыграл 13 минут, записав на свой счет только две штрафные минуты.

Первой звездой встречи был признан Мэттьюс, второй — голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен (34 сейва), третьей — Таварес.

В следующем матче «Торонто» встретится 7 октября дома с «Оттавой», а «Монреаль» в этот же день сыграет в гостях против «Питтсбурга».

Торонто Мэйпл Ливз 3:2 ОТ
(1:1, 1:1, 0:0)
Монреаль Канадиенс
4.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Air Canada Centre
Главные тренеры
Майк Бэбкок Клод Жюльен
Вратари
Фредерик Андерсен Кэри Прайс
1-й период
Арттури Лехконен (М. Доми, П. Байрон) 09:34
Джонатан Друэн 11:02
12:57 Остон Мэттьюс (М. Райлли, Н. Кадри)
2-й период
Арттури Лехконен 23:36
Макс Доми 27:44
28:47
38:07 Джон Таварес (Н. Кадри, Т. Дермотт)
38:23 Зак Хаймэн
Эндрю Шоу (М. Доми, Е. Котканиеми) 39:46
39:57 Игорь Ожиганов
3-й период
46:00 Рон Хэйнси
Овертайм
61:01 Остон Мэттьюс (Дж. Гардинер, П. Марло)
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Дж. Таварес (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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