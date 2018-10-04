«Торонто» обыграл «Монреаль» в первом матче нового сезона НХЛ

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В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились форварды Остон Мэттьюс (13-я и 62-я (ОТ) минуты) и новичок команды Джон Таварес (39), в прошлом сезоне защищавший цвета «Нью-Йорк Айлендерс». У «Монреаля» голы на счету нападающих Арттури Лехконена (10) и Эндрю Шоу (40).

Во встрече приняли участие два российских хоккеиста — защитники Николай Зайцев и Игорь Ожиганов. Зайцев провел на площадке 22 минуты 47 секунд, отметившись одним броском и одним хитом. Ожиганов в своем дебютном матче в НХЛ отыграл 13 минут, записав на свой счет только две штрафные минуты.

Первой звездой встречи был признан Мэттьюс, второй — голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен (34 сейва), третьей — Таварес.