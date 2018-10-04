Игрок клуба НХЛ «Вашингтон» Уилсон дисквалифицирован на 20 матчей за грубую игру

Сундквист получил удар в голову от Уилсона и не смог продолжить встречу, покинув лед с помощью медицинского штаба. Сообщается, что игрок «Сент-Луиса» выбыл из строя на неопределенный срок. Помимо игровой дисквалификации, Уилсон получит денежный штраф в размере $1,26 млн.

Ранее в другом матче между этими же командами за грубую игру был удален защитник «Сент-Луиса» Роберт Ботуццо. Хоккеист получил всего три матча дисквалификации и штраф в размере $6 тыс. Пострадавший от удара Бортуццо защитник Михал Кемпни получил сотрясение мозга и пропустит старт нового сезона.