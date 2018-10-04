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09:06 (мск), источник: ТАСС

Игрок клуба НХЛ «Вашингтон» Уилсон дисквалифицирован на 20 матчей за грубую игру

ТАСС, 4 октября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Том Уилсон получил дисквалификацию на 20 матчей за грубую игру против Оскара Сундквиста из «Сент-Луиса» в последней предсезонной встрече между этими командами. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

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Сундквист получил удар в голову от Уилсона и не смог продолжить встречу, покинув лед с помощью медицинского штаба. Сообщается, что игрок «Сент-Луиса» выбыл из строя на неопределенный срок. Помимо игровой дисквалификации, Уилсон получит денежный штраф в размере $1,26 млн.

Ранее в другом матче между этими же командами за грубую игру был удален защитник «Сент-Луиса» Роберт Ботуццо. Хоккеист получил всего три матча дисквалификации и штраф в размере $6 тыс. Пострадавший от удара Бортуццо защитник Михал Кемпни получил сотрясение мозга и пропустит старт нового сезона.

В межсезонье Уилсон подписал шестилетний контракт со столичным клубом на сумму $31 млн. По итогом прошлого чемпионата нападающий набрал 50 (19 шайб + 31 передача) очков в 99 матчах за «Вашингтон».

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