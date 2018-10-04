Овечкин и Кузнецов уничтожили «Бостон»

Источник: Спорт-Экспресс

Шок

«Вашингтон» начал сезон точно также, как и закончил предыдущий — с Александром Овечкиным, катающимся на льду Кубком Стэнли, и внутренним ощущением превосходства над всеми остальными. Крепкий соперник в лице «Бостона», считающийся скрытым претендентом на титул, был стерт в порошок уже в дебюте. Остановить натиск хозяев было не проще, чем удержать голыми руками катящийся под гору грузовик.

Свой первый гол в регулярном чемпионате «Кэпиталз» благодаря броску Ти-Джей Оши оформили уже на 24-й секунде. Вскоре хозяева заработали большинство и своего шанса не упустили. Евгений Кузнецов прочитал ситуацию на ход вперед, своевременно приехал на пятачок и спокойно добил отскочившую от вратаря Тууки Раска. «Брюинз» на какой-то момент выглядели насколько шокированными, что их хотелось пожалеть и досрочно отправить в раздевалку, чтобы остановить избиение. Кто там заикался про кубковое похмелье, якобы неизбежно приходящее после выигрыша титула? У игроков «Вашингтона» не было ни в одном глазу.

Суперзвезда

Робкие попытки «Бостона» что-то изменить окончились ровным счетом ничем. Тогда как «Кэпиталз» не остановились на достигнутом. Евгений Кузнецов летал по льду, словно победная кубковая весна для него и не заканчивалась. Назвать его на сегодняшний день суперзвездой, значит, не погрешить против истины ни на каплю. Абсолютное доминирование над соперниками в каждой второй смене — такое даже в его исполнении видишь нечасто. Если для защитников, ненароком попадающих в ад, необходимо придумать новую пытку, то за идеей далеко ходить не надо. Сдержать такого Кузнецова в одиночку невозможно. Сплошные мучения.

На фоне своего более молодого партнера по тройке Овечкин был не столь эффектен. Нет, Александр провел отличный матч по любым меркам, сразу показав, что надолго расставаться с Кубком Стэнли совсем не горит желанием. Просто Кузнецов в этот вечер играл с божественным вдохновением. В большинстве, тем не менее, страшнее зверя, чем Овечкина не сыскать. Сначала он фирменным броском в касание отправил шайбу в цель с вершины своего любимого левого круга вбрасывания. Второй голевой эпизод с его активным участием вышел еще краше. Россиянин поменялся с защитником Джоном Карлсоном привычным местами и ролями. Овечкин отдал отличную передачу — американец хлестко бросил без шансов для Ярослава Галака, сменившего к этой минуте бедолагу Раска.

Большинство

На фоне своего более молодого партнера по тройке Овечкин был не столь эффектен. Нет, Александр провел отличный матч по любым меркам, сразу показав, что надолго расставаться с Кубком Стэнли совсем не горит желанием. Просто Кузнецов в этот вечер играл с божественным вдохновением. В большинстве, тем не менее, страшнее зверя, чем Овечкина не сыскать. Сначала он фирменным броском в касание отправил шайбу в цель с вершины своего любимого левого круга вбрасывания. Второй голевой эпизод с его активным участием вышел еще краше. Россиянин поменялся с защитником Джоном Карлсоном привычным местами и ролями. Овечкин отдал отличную передачу — американец хлестко бросил без шансов для Ярослава Галака, сменившего к этой минуте бедолагу Раска.

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Рецидивист

«Инквизиция» НХЛ перед самым стартом сезона оказалась на редкость сурова к нападающему «Вашингтона» Тому Уилсону, выписав ему 20 матчей дисквалификации за удар в голову, нанесенный игроку «Сент-Луиса» Оскару Сундквисту. Произошел этот грустный со всех точек инцидент в минувшее воскресенье в последней выставочной игре перед стартом сезона. Уилсон потеряет 1,26 миллиона долларов и сможет вернуться на лед только 21 ноября во встрече с «Чикаго». Суровость легко объясняется тем, что провинившийся форвард «Кэпиталз» уже не в первый раз был привлечен департаментом НХЛ по вопросам безопасности игроков к ответственности за содеянные прегрешения. За последние 105 встреч, проведенных Уилсоном, он получил с учетом нынешнего приговора уже четыре дисквалификации. Расчитывать на снисхождение, имея за спиной такой багаж, святая наивность. Рецидивист всегда получает с добавкой. Профсоюз игроков планирует пообщаться с преступившем хоккейные законы нападающим, прежде чем принимать решение об апелляции.

В прошлом сезоне и особенно в плей-офф Уилсон сыграл огромную роль в успехах «Вашингтона», пробившись в первое звено к Александру Овечкину и Евгению Кузнецову. Канадский силовик регулярно проводил акции устрашения, врезаясь во все, что движется в форме чужой команды, как к себе домой ездил на вражеский пятачок и устраивал террор соперникам в углах и у бортов. Иногда даже забивал и отдавал голевые передачи. В межсезонье Уилсон выписали огромный для игрока его характеристик контракт длиной в 6 лет и ежегодной зарплатой 5,17 миллиона долларов.

Церемония

Еще до оглашения окончательного решения по Уилсону «Вашингтон» забрал с уэйвера нападающего «Сент-Луиса» Дмитрия Яшкина, схожего по габаритам и манере с дисквалифицированным канадцем, но не таким агрессивным. Вероятно, чеха с русскими корнями попробуют именно в первой тройке. Случится это через одну-две игры. Пока правый фланг рядом с русскими лидерами «Кэпиталз» занял Бретт Коннолли.

Красивая церемония поднятия чемпионского баннера, Овечкин, совершивший круг почета с Кубком Стэнли в руках по домашней площадке перед тем, как вернуть его обратно в офис лиги, выступление хозяина клуба Теда Леонсиса — антураж первого в сезоне матча для «Вашингтона» получился шикарным.

Претендент

Известный канадский журналист Пьер Лебрюн перед матчем «Торонто» и «Монреаля» по традиции поинтересовался у спекулянтов ценой билетов и был слегка шокирован услышанным. Места, год назад уходившие с рук по 250 долларов, теперь отдают за 800! Насколько велика вера местных болельщиков в то, что «Мэйпл Ливз» созрели для больших достижений. Подписание на рынке свободных агентов центрального нападающего Джона Тавареса обсуждалось чуть ли не каждый день на протяжении нескольких месяцев. Замах у «Торонто» выглядит на полновесный доллар, а вот каким получится удар — вопрос на миллион. Одним из тех, кто должен помочь команде в притязаниях на Кубок Стэнли, является дебютант Игорь Ожиганов. Бывший московский армеец убедил главного тренера Майка Бэбкока и получил место в третьей паре с Трэвисом Дермоттом. Никита Зайцев вышел в первом сочетании с Джейком Гардинером.

Сюрприз

Главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен всерьез удивил, оставив в запасе ветеранов Томаша Плеканеца и Карла Алзнера. Последний таким образом не смог продлить четвертую среди действующих хоккеистов серию из сыгранных матчей подряд, остановившись на отметке «622». Контракт защитника с зарплатой 4,62 миллиона, подписанный перед прошлым сезоном, будет действовать еще четыре года. Как тут не вспомнить интервью генерального менеджера клуба Марка Бержевена, данное Sportsnet день назад. Он очень неловко пытался оправдаться за свои ошибки. На тот момент еще не было известно о том, что Алзнер пропустит первый матч. Иначе Бержевена терзали еще больше.

«Монреаль» — очень молодая, очень быстрая и очень дерзкая команда. В ее составе первым в НХЛ сыграл хоккеист 2000-го года рождения — нападающий Йеспери Котканиеми. Внешне финн тянул на 15-летнего подростка, но бился отчаянно в каждом эпизоде. Первоначальные усилия помогли выйти гостям неожиданно вперед — не доработал у своих ворот опытнейший защитник Рон Хэйнси. А вот Ожиганов после объяснимой нервозности и мелких помарок в стартовых сменах в дальнейшем смотрелся сносно для дебюта, осмелел и даже предпринял пару попыток бросить. Правда, удалился в конце второго периода, пытаясь не дать Полу Байрону забить.

Бросок

Мастерства у игроков «Торонто» заметно больше, чем у их первого соперника в сезоне, что рано или поздно должно было сказаться. Таварес начал матч робко, хотя и заработал для своей команды большинство. Его отличным броском реализовал Остон Мэттьюс, отличившийся в первом матче сезона третий год подряд! На льду он выглядел поактивнее и острее, чем звездный новобранец команды. Игра «Торонто» в целом оставляла желать лучшего из-за непривычно большого количества брака и дисбаланса в атакующей игре, где слишком многое пока зависит от индивидуальных действий.

Гости смотрелись очень достойно, отвечали острыми выпадами и работали как проклятые каждую смену. Вратарь Кэри Прайс напоминал себя самого лучших времен. На минуту показалось, что даже у такого слабого по именам «Монреаля» есть будущее. Если еще не безоблачное, то точно не мрачное. Но откуда «Канадиенс» взять форварда уровня Тавареса? Тот, получив минимальный шанс вблизи чужих ворот, искусно преобразовал его в гол. Бросил ничуть не хуже Мэттьюса. «Монреаль» не сдался, сравнял счет и был ближе к победе в основное время, чем «Торонто». Однако последнее слово в матче осталось именно за Мэттьюсом, сделавшему второй за день после Кузнецова дубль.

Новичок

После ухода братьев Седин из хоккея «Ванкувер» сделал ставку на их 19-летнего соотечественника Элиаса Петтерссона. В прошлом сезоне у себя на родине, выступая за «Векше», юный центрфорвард стал чемпионом Швеции и выиграл все возможные индивидуальные призы. На закуску он попал в сборную и с ней взял титул чемпиона мира. Свой дебют в НХЛ Петтерссон, выходивший во втором звене с ветераном Луи Эрикссоном и молодым россиянином Николаем Голдобиным, провел на загляденье. Бросок у этого юноши что надо!

Гол

Нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл давно мог бы вырасти в звезду лиги, если бы не травма колена, полученная в дебютном сезоне пять лет назад в столкновении с форвардом «Лос-Анджелеса» Дастином Брауном. И без того не самое идеальное катание чеха стало еще хуже. Однако мягкие руки, умение вести борьбу у бортов и хороший хоккейный интеллект никуда не делись. Порой Гертл выдает шедевры, как в игре с «Анахаймом», когда сделал дураков из защитника Кэма Фаулера и вратаря Джона Гибсона.

Цифры

7 шайб в 7 матчах вратарю «Монреаля» Кэри Прайсу забросил нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.