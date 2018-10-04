Два очка Голдобина помогли «Ванкуверу» обыграть «Калгари» матче НХЛ

Голдобин отметился голом на 42-й минуте встречи. Перед этим россиянин ассистировал шведу Элиасу Петтерссону (14) в эпизоде с первой заброшенной в матче шайбой. В составе «Ванкувера» также отличились Брендан Леипсик (43), Джейк Виртанен (46) и Тайлер Мотт (60). У «Калгари» заброшенные шайбы на счету Мэттью Ткачука (44) и Шона Монахана (49).
В прошлом сезоне россиянин, дебютировавший в НХЛ в 2015 году, набрал 14 очков (8 шайб + 6 голевых передач) в 38 матчах.
В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, однако 7 октября встреча пройдет на домашней арене «Калгари».