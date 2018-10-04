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10:00 (мск), источник: ТАСС

Два очка Голдобина помогли «Ванкуверу» обыграть «Калгари» матче НХЛ

ТАСС, 4 октября. «Ванкувер» одержал победу над «Калгари» со счетом 5:2 в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий Николай Голдобин забросил шайбу и сделал результативную передачу.

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Голдобин отметился голом на 42-й минуте встречи. Перед этим россиянин ассистировал шведу Элиасу Петтерссону (14) в эпизоде с первой заброшенной в матче шайбой. В составе «Ванкувера» также отличились Брендан Леипсик (43), Джейк Виртанен (46) и Тайлер Мотт (60). У «Калгари» заброшенные шайбы на счету Мэттью Ткачука (44) и Шона Монахана (49).

В прошлом сезоне россиянин, дебютировавший в НХЛ в 2015 году, набрал 14 очков (8 шайб + 6 голевых передач) в 38 матчах.

В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, однако 7 октября встреча пройдет на домашней арене «Калгари».

Ванкувер Кэнакс 5:2
(1:0, 0:0, 4:2)
Калгари Флэймз
4.10.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис Грин Билл Питерс
Вратари
Якоб Маркстрем Майк Смит 57:49 (Майк Смит 59:12)
1-й период
01:50 Эрик Гудбрэнсон
04:22 Эрик Гудбрэнсон
Трэвис Хэмоник 04:22
11:23 Эрик Гудбрэнсон
13:48 Элиас Петтерссон (Л. Эрикссон, Н. Голдобин)
2-й период
Мэттью Ткачак 24:41
32:21 Брэндон Саттер
35:25 Брок Бозер
3-й период
41:52 Николай Голдобин (Э. Петтерссон, Л. Эрикссон)
42:20 Брендан Лейпсик (Дж. Бигл, Э. Гудбрэнсон)
Мэттью Ткачак (О. Чарник, Н. Хэнифин) 43:08
43:33 Джейк Виртанен
45:46 Джейк Виртанен (К. Танев, Б. Саттер)
Шон Монахэн (Дж. Годро, Дж. Нил) 48:08
48:48 Деррик Пулио
54:22 Брендан Лейпсик
59:12 п.в. Тайлер Мотт (Мар. Гранлунд)
Статистика
19 Штрафное время 7
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Э. Петтерссон (Ванкувер Кэнакс), Я. Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), К. Танев (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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