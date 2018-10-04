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10:05 (мск), источник: Sport24

Убойный старт чемпионата НХЛ для молодого русского форварда. Красивый гол, ассист и победа

Голдобин начал не хуже Овечкина.

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Прошлый сезон нападающий системы «Ванкувера» Николай Голдобин начинал в фарм-клубе. В АХЛ россиянин набирал больше очка за игру и уже с декабря стал более-менее постоянно играть за основу. В итоге, в регулярке НХЛ он провел 38 матчей и набрал 14 очков. В новый хоккейный год воспитанник московской школы «Белые Медведи» входил с более серьезными планами.

«Лето прошло хорошо. Я занимался с тренером, много катался и усердно готовился. В новом сезоне я буду чувствовать больше ответственности, чем раньше. Я уже не молодой игрок, мне скоро 23. Пора становиться лидером. В то же время, я не чувствую давления, какое было в 19 или 20 лет. Просто потому, что сейчас я знаю, что нужно делать», — говорил Николай в начале тренировочного лагеря.

После его завершения форвард был еще сильней уверен в себе.

Я хочу остаться в основе и играть здесь. Надеюсь, я показал достаточно, чтобы быть в составе, когда начнется сезон.
Николай Голдобин, форвард «Ванкувер Кэнакс»

Главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин с Голдобиным согласился — регулярный чемпионат русский хоккеист начал в основном составе. На матч против «Калгари» он вышел во второй тройке нападения, со шведами Луи Эрикссоном и Элиасом Петтерссоном. Это сочетание в итоге и сделало и стало лучшим в составе «Кэнакс».

Уже в первом периоде 19-летний Петеррсон, который в игре с «Флэймз» дебютировал в Национальной хоккейной лиге умчался к воротам соперника и упаковал шайбу в ближнюю девятку. Голдобин здесь поучаствовал голевой передачей.

А в периоде третьем российский форвард забил сам. В течение одной атаки хоккеисты «Ванкувера» несколько раз бросали по воротам Майка Смита, лучше всех получилось у Голдобина, который не имел права испортить гениальный пас от того же Петерссона. Связка молодых нападающих — на двоих этим парням всего 41 год — уже в стартовой игре сезона показала свой потенциал.

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Твиттер «Ванкувера» отреагировал на гол русского нападающего позитивной гифкой с его участием.

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Шайба Голдобина не стала победной — в третьем периоде команды устроили легкую перестрелку, забив 5 голов на двоих. Но по итогам первого матча сезона, в котором «Ванкувер» победил со счетом 5:2, 27-й номер драфта-2014 точно может быть доволен собой. Если в тренировочном лагере Николай доказал, что достоин играть в НХЛ, то во встрече с «Калгари» дал понять — для «Кэнакс» он может быть хоккеистом очень важным.

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Ванкувер Кэнакс 5:2
(1:0, 0:0, 4:2)
Калгари Флэймз
4.10.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис Грин Билл Питерс
Вратари
Якоб Маркстрем Майк Смит 57:49 (Майк Смит 59:12)
1-й период
01:50 Эрик Гудбрэнсон
04:22 Эрик Гудбрэнсон
Трэвис Хэмоник 04:22
11:23 Эрик Гудбрэнсон
13:48 Элиас Петтерссон (Л. Эрикссон, Н. Голдобин)
2-й период
Мэттью Ткачак 24:41
32:21 Брэндон Саттер
35:25 Брок Бозер
3-й период
41:52 Николай Голдобин (Э. Петтерссон, Л. Эрикссон)
42:20 Брендан Лейпсик (Дж. Бигл, Э. Гудбрэнсон)
Мэттью Ткачак (О. Чарник, Н. Хэнифин) 43:08
43:33 Джейк Виртанен
45:46 Джейк Виртанен (К. Танев, Б. Саттер)
Шон Монахэн (Дж. Годро, Дж. Нил) 48:08
48:48 Деррик Пулио
54:22 Брендан Лейпсик
59:12 п.в. Тайлер Мотт (Мар. Гранлунд)
Статистика
19 Штрафное время 7
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Э. Петтерссон (Ванкувер Кэнакс), Я. Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), К. Танев (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ванкувер Кэнакс
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