Убойный старт чемпионата НХЛ для молодого русского форварда. Красивый гол, ассист и победа

Прошлый сезон нападающий системы «Ванкувера» Николай Голдобин начинал в фарм-клубе. В АХЛ россиянин набирал больше очка за игру и уже с декабря стал более-менее постоянно играть за основу. В итоге, в регулярке НХЛ он провел 38 матчей и набрал 14 очков. В новый хоккейный год воспитанник московской школы «Белые Медведи» входил с более серьезными планами.

«Лето прошло хорошо. Я занимался с тренером, много катался и усердно готовился. В новом сезоне я буду чувствовать больше ответственности, чем раньше. Я уже не молодой игрок, мне скоро 23. Пора становиться лидером. В то же время, я не чувствую давления, какое было в 19 или 20 лет. Просто потому, что сейчас я знаю, что нужно делать», — говорил Николай в начале тренировочного лагеря.

После его завершения форвард был еще сильней уверен в себе.

Я хочу остаться в основе и играть здесь. Надеюсь, я показал достаточно, чтобы быть в составе, когда начнется сезон. Николай Голдобин, форвард «Ванкувер Кэнакс»

Главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин с Голдобиным согласился — регулярный чемпионат русский хоккеист начал в основном составе. На матч против «Калгари» он вышел во второй тройке нападения, со шведами Луи Эрикссоном и Элиасом Петтерссоном. Это сочетание в итоге и сделало и стало лучшим в составе «Кэнакс».

Уже в первом периоде 19-летний Петеррсон, который в игре с «Флэймз» дебютировал в Национальной хоккейной лиге умчался к воротам соперника и упаковал шайбу в ближнюю девятку. Голдобин здесь поучаствовал голевой передачей.

А в периоде третьем российский форвард забил сам. В течение одной атаки хоккеисты «Ванкувера» несколько раз бросали по воротам Майка Смита, лучше всех получилось у Голдобина, который не имел права испортить гениальный пас от того же Петерссона. Связка молодых нападающих — на двоих этим парням всего 41 год — уже в стартовой игре сезона показала свой потенциал.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xdK9hICUw5g?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Твиттер «Ванкувера» отреагировал на гол русского нападающего позитивной гифкой с его участием.

Шайба Голдобина не стала победной — в третьем периоде команды устроили легкую перестрелку, забив 5 голов на двоих. Но по итогам первого матча сезона, в котором «Ванкувер» победил со счетом 5:2, 27-й номер драфта-2014 точно может быть доволен собой. Если в тренировочном лагере Николай доказал, что достоин играть в НХЛ, то во встрече с «Калгари» дал понять — для «Кэнакс» он может быть хоккеистом очень важным.