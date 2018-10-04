Убойный старт чемпионата НХЛ для молодого русского форварда. Красивый гол, ассист и победа
Голдобин начал не хуже Овечкина.
Голдобин начал не хуже Овечкина.
Прошлый сезон нападающий системы «Ванкувера» Николай Голдобин начинал в
«Лето прошло хорошо. Я занимался с тренером, много катался и усердно готовился. В новом сезоне я буду чувствовать больше ответственности, чем раньше. Я уже не молодой игрок, мне скоро 23. Пора становиться лидером. В то же время, я не чувствую давления, какое было в 19 или 20 лет. Просто потому, что сейчас я знаю, что нужно делать», — говорил Николай в начале тренировочного лагеря.
После его завершения форвард был еще сильней уверен в себе.
Я хочу остаться в основе и играть здесь. Надеюсь, я показал достаточно, чтобы быть в составе, когда начнется сезон.
Главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин с Голдобиным согласился — регулярный чемпионат русский хоккеист начал в основном составе. На матч против «Калгари» он вышел во второй тройке нападения, со шведами Луи Эрикссоном и Элиасом Петтерссоном. Это сочетание в итоге и сделало и стало лучшим в составе «Кэнакс».
Уже в первом периоде 19-летний Петеррсон, который в игре с «Флэймз» дебютировал в Национальной хоккейной лиге умчался к воротам соперника и упаковал шайбу в ближнюю девятку. Голдобин здесь поучаствовал голевой передачей.
А в периоде третьем российский форвард забил сам. В течение одной атаки хоккеисты «Ванкувера» несколько раз бросали по воротам Майка Смита, лучше всех получилось у Голдобина, который не имел права испортить гениальный пас от того же Петерссона. Связка молодых нападающих — на двоих этим парням всего 41 год — уже в стартовой игре сезона показала свой потенциал.
Твиттер «Ванкувера» отреагировал на гол русского нападающего позитивной гифкой с его участием.
Шайба Голдобина не стала победной — в третьем периоде команды устроили легкую перестрелку, забив 5 голов на двоих. Но по итогам первого матча сезона, в котором «Ванкувер» победил со счетом 5:2, 27-й номер драфта-2014 точно может быть доволен собой. Если в тренировочном лагере Николай доказал, что достоин играть в НХЛ, то во встрече с «Калгари» дал понять — для «Кэнакс» он может быть хоккеистом очень важным.
|Ванкувер Кэнакс
|
5:2
(1:0, 0:0, 4:2)
|Калгари Флэймз
|Трэвис Грин
|Билл Питерс
|Якоб Маркстрем
|Майк Смит 57:49 (Майк Смит 59:12)
|1-й период
|01:50
|Эрик Гудбрэнсон
|04:22
|Эрик Гудбрэнсон
|Трэвис Хэмоник
|04:22
|11:23
|Эрик Гудбрэнсон
|13:48
|Элиас Петтерссон (Л. Эрикссон, Н. Голдобин)
|2-й период
|Мэттью Ткачак
|24:41
|32:21
|Брэндон Саттер
|35:25
|Брок Бозер
|3-й период
|41:52
|Николай Голдобин (Э. Петтерссон, Л. Эрикссон)
|42:20
|Брендан Лейпсик (Дж. Бигл, Э. Гудбрэнсон)
|Мэттью Ткачак (О. Чарник, Н. Хэнифин)
|43:08
|43:33
|Джейк Виртанен
|45:46
|Джейк Виртанен (К. Танев, Б. Саттер)
|Шон Монахэн (Дж. Годро, Дж. Нил)
|48:08
|48:48
|Деррик Пулио
|54:22
|Брендан Лейпсик
|59:12
|п.в.
|Тайлер Мотт (Мар. Гранлунд)
|19
|Штрафное время
|7
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Э. Петтерссон (Ванкувер Кэнакс), Я. Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), К. Танев (Ванкувер Кэнакс)