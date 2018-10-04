Александр Овечкин вышел на 18-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам

Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» и закончилась со счётом 7:0. Перед матчем под своды домашней арены был поднят чемпионский баннер «Вашингтона».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился первой заброшенной шайбой в новом сезоне. Также он поучаствовал в шестом голе своей команды, отдав голевую передачу на Карлсона. Овечкин вышел на 18-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, догнав Дино Сиссарелли (по 608 голов). Следующей целью российского форвард является результат Бобби Халла — 610 шайб.