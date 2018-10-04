Александр Овечкин вышел на 18-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги играл с «Бостон Брюинз».
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги играл с «Бостон Брюинз».
Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» и закончилась со счётом 7:0. Перед матчем под своды домашней арены был поднят чемпионский баннер «Вашингтона».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился первой заброшенной шайбой в новом сезоне. Также он поучаствовал в шестом голе своей команды, отдав голевую передачу на Карлсона. Овечкин вышел на 18-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, догнав Дино Сиссарелли (по 608 голов). Следующей целью российского форвард является результат Бобби Халла — 610 шайб.
Напомним, что статистика в
|Вашингтон Кэпиталз
|
7:0
(2:0, 4:0, 1:0)
|Бостон Брюинз
|Тодд Рирден
|Брюс Кэссиди
|Брэйден Холтби
|Туукка Раск 27:28 (Я. Галак 27:28)
|1-й период
|00:24
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, М. Нисканен)
|Шон Керали
|01:45
|01:47
|Евгений Кузнецов
|08:26
|Якуб Врана
|2-й период
|Брэд Маршан
|23:01
|24:17
|Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Ти.Дж. Оши)
|26:13
|Ник Дауд (Н. Уокер, Д. Смит-Пелли)
|26:45
|Мэдисон Боуи
|Шон Керали
|26:45
|Шон Керали
|26:45
|27:28
|Евгений Кузнецов (Б. Холтби, Дж. Карлсон)
|Кеван Миллер
|33:54
|Дэвид Бэкес
|35:27
|35:45
|Джон Карлсон (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
|3-й период
|48:25
|Мэдисон Боуи
|50:52
|Ларс Эллер (Ч. Стивенсон, Б. Орпик)
|53:54
|Ларс Эллер
|Брэд Маршан
|53:54
|Брэд Маршан
|53:54
|Брэд Маршан
|53:54
|14
|Штрафное время
|32
|0
|Игра в большинстве
|0
|4
|Голы в большинстве
|0
|Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)